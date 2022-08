Eine Kunststudentin aus Kalifornien träumt davon, irgendwann bei Pixar zu arbeiten. Nachdem sie beliebte Charaktere vor dem Hauptquartier des Animationsstudios malt, bekommt sie viel Aufmerksamkeit und eine riesigengroße Belohnung.

Die 22-jährige Kunststudentin Jessica Plascencia hat schon ihr ganzes Leben lang einen großen Traum: Sie möchte bei Pixar arbeiten, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Animationsstudios der Welt. Nachdem sie sich einen Eimer Kreide schnappte, um vor dem Firmenhauptquartier beliebte Pixar-Charaktere zu malen, erfüllt sich dank ihrer TikTok-Community ein kleiner Schritt ihres Wunsches.

Ihre Mutter motivierte sie zur Kunst

Schon als Kind wurde Jessica von ihrer Mutter dazu ermutigt, kreativ zu sein. "Sie kaufte mir ein Tablet als ich 14 Jahre alt war und ermutigte mich dazu, digitale Kunstwerke zu erschaffen.", sagt die 22-Jährige im Interview mit der Nachrichtenseite "Insider". Sie habe immer lieber gezeichnet und eigene Geschichten erfunden als draußen zu spielen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wüteten in Kalifornien heftige Waldbrände. Die Künstlerin wollte keine düsteren Nachrichten mehr lesen und nicht mehr permanent zu Hause festsitzen. Sie wollte aus dieser Realität fliehen und beschloss, wieder mehr positivere Erlebnisse zu sammeln. Jessica ging also nach draußen, um mit Kreide Kunstwerke zu malen. Überall sagten ihr die Menschen, dass sie ihre Kunstwerke irgendwo posten soll. Zögerlich tat sie dies.

"Ich habe nichts erwartet. Selbst wenn ich es online gepostet habe, war es für mich selbst", so Jessica. Sie startete damit vorm Eingang des Pixar-Hauptquartiers mit Kreide Figuren aus den beliebten Animationsfilmen zu malen. Ein Beitrag, in dem sie ihre Kreation von Joe Gardner aus dem Film "Soul" zeigt, ging auf TikTok viral und erreichte über 500.000 Aufrufe.

Jessicas Kreativität zahlt sich aus

Auch die Mitarbeiter von Pixar wurden auf die Kunstwerke von Jessica aufmerksam. Sie teilten Fotos davon in einem firmeninternen Chatprogramm und lobten sie dafür. "Eine solche Art von Zuspruch zu bekommen, fühlte sich wirklich bestätigend an", freut sich die Künstlerin. Jessica bekam zwar nicht direkt einen Praktikumsplatz bei Pixar, doch eine umfangreiche Führung durch das Studio. Auch im Gebäude des Hauptquartiers durfte sie ihre Kreidefiguren malen. Jessica konnte sich als Synchronsprecherin ausprobieren und traf einer ihrer größten Helden: Pete Doctor. Er führte Regie bei den Filmen "Monster AG", "Oben" und "Soul". Und das vielleicht allerbeste: Jessica darf an einem Mentorenprogramm mit einem Art-Director von Pixar teilnehmen.

Auch, wenn ihre Zeichnungen nicht direkt zu einem Jobangebot führten: Jessica Plascencia will weiterhin alles versuchen, um irgendwann bei Pixar zu arbeiten, "egal, wie lange es dauert", sagt sie. Genau wie für die Helden in den Animationsfilmen kommt Aufgeben für Jessica nicht in Frage.

Quellen: TikTok/cowboyjess, "Insider"