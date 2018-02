Bobby, Eddy und David haben ein verrücktes Leben hinter sich, dass jeden Hollywood Film toppt. Diese drei Männer wurden bei ihrer Geburt getrennt und von drei unterschiedlichen Familien adoptiert. Aber eigentlich sind Bobby, Eddy und David Drillinge. Ihre Geschichte wurde von dem Regisseur Tim Wardle als Dokumentarfilm verfilmt. In diesem Film nimmt Wardle ihre Spur auf und rekonstruiert das Leben der drei Brüder. 1980 verlässt Bobby die Universität als Eddy gerade erst sein Studium beginnt. Sie kennen sich gegenseitig, sie haben den gleichen Geburtstag, die gleichen Vorlieben, die gleiche Stimme, alles ist gleich. Ihre unglaubliche Geschichte beginnt und sie sind echte Stars in der Lokalpresse. Es ist der Moment als David, der dritte Bruder, sie auch findet. Die Drillinge sehen sich im Anschluss in New York wieder und versuchen ihre Vergangenheit aufzuklären. Sie müssen erfahren, dass sie Opfer eines Experiments, eines Psychoanalytikers wurden, der sie über Jahre hinweg beobachtete. Leider stürzte dieses Wissen Eddy in eine schwere Depression. Er nahm sich im Alter von 33 Jahren das Leben.