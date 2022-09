Jeder Tierbesitzer kennt es: Man hat schlechte Laune, das Wetter ist mies, der Kaffee kalt. Und dann kommt da dieser tapsige Vierbeiner und bringt einen doch wieder zum Lachen. Entweder absichtlich, indem er einfach süß und lieb ist, oder unabsichtlich, indem er etwas bezaubernd Ungeschicktes tut.

Nicht umsonst fluten Haustierfotos und -videos das Internet. Für viele Menschen sind sie das endgültige Mittel, um die Laune zu heben, wenn sonst gar nichts funktioniert. Und Tierhalter können nachvollziehbarerweise kaum damit aufhören, ihre eigenen Fellnasen zu fotografieren. Man munkelt, so manche hätten mehr Fotos von der Katze auf dem Handy, als vom eigenen Partner ...

Haustiere machen einfach gute Laune

Und die besten, lustigsten Haustierfotos werden schon seit drei Jahren beim "Comedy Pet Award" gekürt. Menschen aus aller Welt können dort ihre besten Schnappschüsse einreichen und darauf hoffen, zum Sieger gewählt zu werden. Denn der erhält stolze 2000 Euro Prämie.

Allerdings geht es prinzipiell nicht ums Geld bei diesem Contest: Jeder, der mitmachen möchte, muss einen kleinen Obolus entrichten. Diese Gebühren werden anschließend an verschiedene Tierschutzorganisationen gespendet. So haben am Ende die etwas davon, die so gut für unsere Stimmung sind – die Tiere!

Im Jahr 2022 konnte Kenichi Morinaga mit seinem gelungenen Foto von zwei Katzen den Hauptpreis einstreichen. Aber auch die anderen Fotos, die es bis ins Finale schafften, sind großartig geworden. Da gibt es lachende Pferde, lässige Alpakas, jede Menge freche Katzen und fröhliche Hunde. Eine Regel gibt es allerdings für die Teilnahme am Wettbewerb: Die Tiere dürfen für das Foto in keiner Weise gequält werden, und keine menschliche Kleidung oder menschliche Accessoires tragen. Solcher Schnickschnack ist ja auch überhaupt nicht nötig, um großartige Fotos zu schießen!

Quelle: "Comedy Pet Award"