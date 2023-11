Auch wenn Hunde nicht wissen, was ein Adventskalender ist, so freuen sie sich trotzdem über den (fressbaren) Inhalt

von Anna Scheibe In der Vorweihnachtszeit haben Adventskalender Hochkonjunktur. Ob für Kinder, Partner:innen oder anderweitige Familienmitglieder – darunter auch Haustiere: Die Auswahl ist gigantisch. Im Folgenden stellen wir Ihnen sechs Adventskalender für Hunde vor.

Allein in Deutschland besitzen über zehn Millionen Haushalte einen Hund – Tendenz steigend. Das geht aus einer Statistik (Stand: 2021) hervor. Da ist es kaum verwunderlich, warum selbst die tierischen Familienmitglieder ihren eigenen Adventskalender bekommen. Je nach Hersteller und Budget enthalten die meisten Modelle eine Vielzahl an (fleischhaltigen) Snacks und Leckerlis. Alternativ können Sie auch ein Modell wählen, das befüllt wird. Wenn Sie sich noch nicht entscheiden können, finden Sie hier eine kleine Auswahl an Adventskalendern für Hunde.

Adventskalender für Hunde: 6 Modelle im Vergleich

1. Trixie

Affiliate Link TRIXIE Adventskalender für Hunde Jetzt shoppen 7,97 €

Dieser Großhändler für Heimtierbedarf, kurz Trixie genannt, hat einen abwechslungsreichen Adventskalender für Hunde aus dem Bereich Premio (für Katzen und Kleintiere gibt es auch welche) in seinem Sortiment: Befüllt mit verschiedenen Snacks, findet sich hinter jedem Türchen ein Leckerli aus hochwertigen Zutaten mit hohem Fleischanteil, ohne Zucker. Er kostet sechs Euro und ist somit der günstigste Adventskalender in dieser Auflistung.

2. Premiere

Affiliate Link PREMIERE Adventskalender für Hunde Jetzt shoppen 8,99 €

Hinter den Türchen des 300 Gramm schweren Adventskalenders verstecken sich 24 schmackhafte Fleischsnacks der Marke Premiere – erhältlich bei Fressnapf (online oder in einer Filiale). Der Inhalt setzt sich aus folgenden Produkten zusammen: Hühnchen-Streifen, Meat Drops (Lamm und Huhn), Hühnerbrust mit Banane, Hühnchen-Sesam-Sticks und einem Mini-Sandwich (Huhn und Fisch). Für unter zehn Euro ist der Adventskalender ein echtes Schnäppchen.

3. Vitakraft

Affiliate Link Vitakraft Adventskalender für Hunde Jetzt shoppen 11,99 €

Auch die Firma Vitakraft, ein bekannter Hersteller in der Heimtierbranche, bietet in der Vorweihnachtszeit einen vielseitigen Adventskalender für Hunde (und Katzen): Hinter den 24 Türchen warten herzhaft fleischige Hundeleckerlis ohne Zusatz von Zucker und Fleischmehl für alle Altersstufen darauf, vertilgt zu werden. Je nachdem, welches Türchen Sie öffnen, findet sich in der einen oder anderen Sorte auch keine Milch, kein Soja-Weizen und kein Ei. Der Kalender an sich wiegt 244 Gramm.

4. Selbst befüllbar

Affiliate Link BRUBAKER befüllbarer Adventskalender DIY Jetzt shoppen 14,99 €

Wenn Sie lieber selbst entscheiden wollen, welche Snacks in einem Adventskalender für Hunde versteckt sind, können Sie dieses Modell vom Brubaker wählen: Hier haben Sie die Möglichkeit, jedes der 24 Türchen mit einem leckeren, individuellen Snack zu befüllen. Der Vorteil dabei ist nicht nur, dass Sie eine bunte Mischung unterschiedlicher Marken zusammenstellen, sondern den Adventskalender jedes Jahr aufs Neue wiederverwenden können.

5. Personalisiert

Affiliate Link Hunde-Adventskalender mit eigenem Foto Jetzt shoppen 16,90 €

Noch persönlicher wird die Vorweihnachtszeit, wenn Sie sich für einen personalisierten Adventskalender entscheiden: Im Gegensatz zu anderen Modellen kann dieses mit einem Foto des eigenes Hundes (oder einem anderen Motiv) vor der Übergabe bedruckt werden. Gefüllt wird der Kalender schon im Vorfeld mit 24 Leckerlis von Animal Lovers. Anschließend kann das persönliche Geschenk aufgestellt oder an die Wand gehängt werden.

6. Dein Bestes

Affiliate Link Dein Bestes Adventskalender für Hunde Jetzt shoppen 39,99 €

Das mit Abstand teuerste Modell dieser Serie ist der Adventskalender für Hunde von Dein Bestes: Hinter den Türchen finden sich auch hier 24 unterschiedliche Leckereien – wie zum Beispiel Hühnerfilets, Winter-Momente Leberwurst, Fleisch-Stick mit Wild, Sterne (reich an Huhn mit Cranberry), Dental Zahnpflege-Ministicks, Exquisit Hähnchenschenkel oder Knabberplätzchen mit Truthahn und Kartoffel. Alles ohne den Zusatz von Getreide.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.