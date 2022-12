von Wiebke Tomescheit Der junge Hund der Familie Lynch aus Tasmanien hatte ein Kuscheltier in Form eines Tasmanischen Teufels. Das flauschige Etwas, dass die Mutter aber eines Abends hochnahm, war äußerst lebendig.

Es war eine Situation, wie man sie selbst in Australien, mit all seinen ungewöhnlichen Tierarten, selten erlebt: Abends gegen zehn Uhr hörte Kirsten Muhle Lynch, die mit ihrer Familie in Hobart im Südosten des Landes lebt, ihren jungen Hund bellen. Der vier Monate alte Golden-Retriever-Welpe habe einen ungewöhnlichen Laut von sich gegeben, berichtete Lynch gegenüber ABC, weshalb sie ins Wohnzimmer ging, um nach ihm zu sehen.

Vor Ort Australien Die Auswirkungen des Klimawandels treffen Australien hart: Tour durch ein bedrohtes Paradies

Sie glaubte, der Welpe wolle mit seinem Kuscheltier spielen – das einem Tasmanischen Teufel nachempfunden war. Die Tiere, auch Beutelteufel genannt, leben ausschließlich in Australien. Und selbst dort findet man sie fast nur noch auf der Insel Tasmanien. Da sie so selten sind, stehen die frech aussehenden Vierbeiner mit den Teddy-Ohren unter strengem Schutz. Für viele Tasmanier sind sie ein Symbol ihrer Heimat. Deshalb hatte auch der kleine Golden Retriever der Familie Lynch ein solches Spielzeug bekommen.

Tasmanische Teufel stehen in Australien unter Schutz

Kirsten Muhle Lynch entdeckte das Kuscheltier auf dem Wohnzimmerboden und wollte es dem kleinen Hund bringen – doch plötzlich begann das vermeintliche Spielzeug, wild zu zappeln. Die Australierin brauchte eine Sekunde, um die Situation zu erfassen, dann schrie sie erschrocken ("Ich bekam den Schrecken meines Lebens, ich weckte die ganze Familie auf!") und kletterte im Reflex auf den Couchtisch. Der sehr lebendige Tasmanische Teufel, der sich irgendwie in das Haus verirrt hatte, flüchtete ähnlich erschrocken unters Sofa.

"Es war sehr niedlich, aber die Situation war einfach ungewöhnlich", so die Frau gegenüber ABC. Das Haus der Familie steht in der Nähe wilden Buschlands, wo das Tier vermutlich eigentlich lebte. Also beschloss der herbeigerufene Familienvater, den frechen Eindringling wieder dorthin zurückzubringen. Um ihn unter der Couch hervorzubekommen, musste er ihn allerdings vorsichtig mit einem Besen in die richtige Richtung stupsen – Frau und Kinder sahen ihm dabei aus sicherer Entfernung zu.

Fotowettbewerb "Comedy Pet Photo Awards" zeigt die lustigsten Haustierfotos des Jahres 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Heimliche Proben für die Staatsoper? Mehr

Das kleine Tier wurde in die Freiheit entlassen

Bei dem unverhofften Besucher handelte es sich um ein Jungtier – im Winter brechen diese nämlich auf, um sich eigene Reviere zu suchen. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass sie Menschen etwas zu nahe kommen. Der kleine Teufel schien unverletzt und in gutem Zustand zu sein, weshalb die Lynchs nicht die Tierrettung riefen, sondern ihn schließlich tatsächlich einfach wieder in die Freiheit entlassen konnten.

Quelle: ABC