WWF-Bilanz Breitmaulnashorn, Schwebfliege, Spix-Ara: Das sind die Gewinner und Verlierer im Tierreich

Bedrohte Tierarten finden sich längst nicht nur in Regionen wie der Antarktis oder in Regenwäldern. Auch in unseren Breiten sind die Bedingungen teils problematisch. Das zeigt die WWF-Bilanz zu Gewinnern und Verlierern in der Tierwelt 2022.