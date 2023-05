von Eugen Epp Der Elefant Chhouk erlitt durch eine Falle schwere Verletzungen am Fuß. Doch durch eine Prothese kann wieder gehen, laufen und schwimmen.

Als Tierschützer den Asiatischen Elefanten Chhouk 2007 in einem Wald im Nordosten von Kambodscha fanden, bot sich ihnen ein Bild des Leidens. Das Tier war nicht einmal ein Jahr alt, irrte alleine durch die Gegend und war offensichtlich unterernährt. Außerdem war es schwer am linken Vorderfuß verletzt, wahrscheinlich durch die Falle eines Wilderers. Die dadurch verursachte Wunde hatte sich auch noch entzündet.

Die Tierschutzorganisation Wildlife Alliance nahm sich des Elefanten an und päppelte ihn in ihrem Wildtierrettungszentrum in der Nähe der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh wieder auf. Seitdem lebt Chhouk im angeschlossenen Zoo. Ein Leben in der Wildnis kommt für ihn aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht mehr in Frage. Doch dank der Hilfe von Tierschützern und vielen Unterstützern kann Chhouk wieder gehen, laufen und schwimmen – mit einer Prothese.

Elefant bekommt einen neuen, hochmodernen Schuh

Wildlife Alliance arbeitet nämlich mit der kambodschanischen Schule für Prothesen und Orthesen zusammen. Nachdem Chhouk der verletzte Fuß leider amputiert werden musste, bekam er schon 2009 eine erste Prothese, mit der er sich wieder bewegen konnte. Diese sieht aus wie ein Schuh und ermöglichte dem Elefantenbullen ein ganz neues Leben. "Seit er seinen Schuh hat, kann Chhouk leicht längere Strecken laufen. Er wirkt richtig froh", sagte sein Pfleger 2009 zu AFP. Chhouk sei der erste Elefant in Kambodscha, der eine Prothese bekommen habe, teilte Wildlife Alliance mit.

Fotostrecke Streifentanrek, Glasflügler oder Hasenmaus: Zwölf Tiere, die vermutlich kaum jemand kennt 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Dieses Igel-Tier ist ein Streifentanrek. Er lebt ausschließlich auf Madagaskar, wo er in tropischen Regenwäldern heimisch ist. Die Tiere buddeln sich unterirdische Gänge und ernähren sich von Regenwürmern. Mehr

Da Asiatische Elefanten bis zu einem Alter von 20 bis 25 Jahren immer weiter an Größe und Gewicht zunehmen, wächst der Bulle regelmäßig aus seinen Prothesen heraus. Nun war es wieder Zeit für ein neues Modell, das ein echter Fortschritt ist: Der neue Schuh ist nach Angaben der Tierrettungsorganisation zwei bis drei Kilogramm leichter als der vorherige. "Schon wenige Minuten, nachdem er den neuen Schuh anprobiert hatte, lief er durch sein Gehege", berichtete Wildlife Alliance. Die Prothese wiegt etwa 20 Kilogramm und verursacht jährlich Kosten von etwa 1400 Euro. Durch sein Schicksal sei Chhouk zu einer kleinen Berühmtheit geworden, sagt Zoodirektor Nick Marx. Seine Bekanntheit versuchen die Tierschützer zu nutzen, um in Kambodscha härtere Gesetze gegen Wilderer zu erreichen.

Quellen: Wildlife Alliance / "Independent" / AFP

Sehen Sie im Video: Eine Elefantenmutter nähert sich in Sri Lanka mit ihrem Nachwuchs einem Wasserloch. Dort lauert ein gefährliches Raubtier – ein Krokodil.