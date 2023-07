von Eugen Epp Liebloser kann der Umgang mit einem Tier kaum sein: In Erlangen hat ein unbekannter Hundebesitzer seinen Husky einfach über den Zaun des Tierheims geworfen.

Bei wem der Husky, der seit einigen Tagen im Tierheim Erlangen untergebracht ist, vorher gewohnt hat, ist nicht bekannt. Doch es gibt einige Gründe, zu vermuten, dass der bisherige Besitzer der Hündin nicht viel Zuneigung entgegengebracht hat.

Dafür spricht die Art und Weise, wie das Tier in dem Tierheim "abgegeben" wurde: Nach Angaben eines Mitarbeiters wurde es "einfach über den Zaun geschmissen". Zuvor hatte man offenbar versucht, eine Öffnung in den Zaun zu brechen. Dabei sei es auch zu Beschädigungen gekommen. "Mehrere Stücke vom Zaun waren abgebrochen, irgendwann haben sie wohl gemerkt, dass sie ihn nicht richtig kaputt bekommen und haben sie an anderer Stelle einfach hinübergeworfen", berichtete Tierpfleger Tim Schwarz dem Lokalportal "infranken.de".

Tierheim begeistert von neuer Bewohnerin

Zuvor hatten bereits die "Nürnberger Nachrichten" über den Vorfall berichtet. Die Mitarbeitenden im Tierheim in der fränkischen Stadt haben die Husky-Dame nun aufgenommen und sie "Lola" genannt. Ganz offensichtlich wollte der oder die vorherige Besitzer:in das Tier nicht mehr haben – über die Gründe lässt sich lediglich spekulieren. "Wir wissen leider nicht viel über sie. Sie beherrscht die Grundkommandos, ist ruhig und friedlich", erklärt Schwarz.

Der lieblose Umgang mit dem Tier macht ihn wütend: "Das geht einfach nicht", sagt der Tierpfleger. "Ich wundere mich heutzutage über gar nichts mehr." Laut Schwarz sei ein längerer Aufenthalt im Tierheim für Huskys "immer schwierig, da sie mit der Zeit auffälliger werden und auch mal das Jaulen anfangen". Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeitenden im Erlanger Tierheim begeistert von der neuen Bewohnerin. Lola sei ein "Zuckerstückchen" und ein "Sahnehäubchen".

Quellen: "infranken.de" / "Nürnberger Nachrichten"

