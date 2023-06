Seit dem 15. Mai war ein Eselfohlen in der britischen Stadt Hook vermisst worden. Nach intensiver Suche durfte es nun Wiedersehen mit seiner Mutter, den Geschwistern und der Besitzerin feiern.

Wer tut so etwas? Das fragten sich nahezu sämtlich Bewohner der südenglischen Stadt Hook im Bezirk Hampshire, als bekannt wurde, dass ein Eselfohlen von einer ortsansässigen Farm entführt worden war. Doch nach einer mehr als zweiwöchigen, intensiven Suche gab es nun ein Happy End.

Die kleine Stute "Moon" – ein mediterraner Zwergesel – war gerade einmal zwei Monate alt, als sie am 15. Mai dieses Jahres plötzlich nicht mehr auffindbar war. Die Sorge um sie war groß, da sie noch nicht von der Muttermilch entwöhnt worden war, wie die in Großbritannien erscheinende "Daily Mail" berichtete.

Das Verschwinden von "Moon" habe sofort eine große Suchaktion ausgelöst, die sich auch via Social-Media verbreitete. Tausende von Unbekannten verfolgten den Fall gebannt, bis es nun endlich die erlösende Nachricht gab: "Moon" wurde gefunden und ist wohlauf, wie seine überglücklichen Besitzer via Facebook mitteilten.

Sie seien letzte Nacht zusammen mit der Polizei in den knapp 100 Kilometer entfernten Bezirk Buckinghamshire gereist, um den Miniesel dort abzuholen. Eine Zeugin berichtete der Polizei zuvor, dass sie am 15. Mai zusammen mit ihrer Freundin auf einer Landstraße im nahegelegenen Farnham unterwegs war, als sie an einer Ampelkreuzung hielt. Im Auto vor ihr, einem blauen Kombi unbekannter Marke und unbekannten Modells, sei im Rückraum ein Eselfohlen eingesperrt gewesen.

Einige Zeit später wurde "Moon" dann tatsächlich in einem Stall dort in der Nähe gefunden – und konnte wieder nach Hause. Details der Auffindesituation, beziehungsweise Informationen darüber, wem der Stall gehörte, in dem man "Moon" entdeckte, wurden nicht veröffentlicht.

Quellen: Facebookseite der Besitzer, "Daily Mail"