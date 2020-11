Nouveau cas chez COM : Taylor, Tynie, Tyana, Tales et Tito, 10 semaines, malades et errants. Les bebes sont une belle histoire de sauvetage :) Une dame a vu une minette qui errait dehors dans son jardin cet été. La minette avait faim et elle semblait enceinte. Cette dame au grand coeur pour cette cause l'observait, elle a mis de la nourriture et de l'eau afin de l'aider. La minette a tout de suite compris qu'une personne s'interessait a elle, enfin une personne l'aidait tous les jours a survivre :) Une routine s'est installee entre cette minette et sa bonne fée. Avec cette routine, la dame a gagné sa confiance et la minette a commencé a se laisser approcher. La minette a accouché dehors, mais elle revenait tous les jours pour manger et elle s'est mise a faire confiance a sa bonne fée. Avec les semaines, la maman est devenue facile d'approche :) avec l'été et les portes ouvertes, elle s'est mise a rentrer dans la maison pour venir chercher des calins. La dame et la maman chat ont developpé une belle relation de confiance 💛 Un jour, la minette a amenée une surprise à la maison... puis une 2eme, puis une 3eme .... 6 surprises sont arrivées a la maison. La maman a ramené ses bebes 1 par 1 chez la dame :) wow 💛 Elle a ramené ses 6 bebes et elle a installé son nid chez la dame. Leur bonne fée a decidé d'aider cette petite famille et elle les a securisé chez elle dans une piece. La maman et ses 6 bebes etaient enfin en securité. Leur bienfaitrice a decider de garder la maman, elle l'a adopté officiellement, elle l'a soignée et sterilisée :) et une de ses amies a pris un des chatons sous son aile. Les 5 autres bebes sont arrivés avec nous. COM a pris les bebes sous sa patte. Les 5 bebes sont pareils, ils sont tous des touffes de poils noirs. Il y a 3 femelles, Taylor, Tynie et Tyana, ainsi que 2 males, Tales et Tito. Les bebes ont 10 semaines environ, et une des petites femelles est minuscule :( elle pese 800g alors que les autres sont dans les 1,2 kg. Les bebes respirent mal et ils ont des conjonctivites, ils vont voir le veterinaire. Les bebes sont craintifs, mais ils se laissent faire, ils vont partir chez leur FA pour leur convalescence et leur socialisation. D'autres nouvelles tres vite. --- Merci a leur bonne fée qui leur a sauvé la vie 💛 Lisianne 💛 --- Ces chatons ne sont pas en adoption. Prenez connaissance de notre processus et des frais dans la section ''à propos’’ de notre page FB.