von Karina Geburzky In einem derzeit viralen Video ist ein Flughörnchen zu sehen, welches offenbar seinen eigenen Tod vortäuscht, um Aufmerksamkeit von seinen Haltern zu bekommen. Die durchdachte Darbietung sorgt für Begeisterung im Netz.

Die Twitternutzerin "BirrelleBee" teilte kürzlich ein Video eines Flughörnchens, das viele Menschen in den sozialen Netzwerken sehr amüsiert. Zu dem Clip schreibt sie: "Dieses Flughörnchen täuscht seinen eigenen Tod vor und inszeniert einen kompletten Tatort, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich liebe alles daran." Und ganz offenbar ist sie nicht die einzige Person, die Gefallen an dem cleveren Tier gefunden hat: Das Video, das diese Nutzerin von einer anderen Quelle teilte, hat inzwischen fast 45.000 Retweets, 9.000 Kommentare und über 210.000 Likes bekommen.



In dem Clip ist zu sehen, wie das Hörnchen, welches angeblich "Bobo" heißt, durch einen schmalen Raum läuft und einen an die Wand gelehnten Besen umwirft. Schlau, wie das Tier ist, legt es sich anschließend auf den Rücken, platziert den Stiel des Besens auf seinem Bauch und streckt die Vorderbeine dramatisch von sich. In dieser Position liegt "Bobo" dann für eine Weile an Ort und Stelle und wartet offenbar darauf, dass jemand auf die Szene aufmerksam wird.

Das Orginal-Video wurde zuerst von einer Frau aus Taiwan auf Facebook veröffentlicht. Dort ist auch zu sehen, wie lange das Tier in der Position ausharrt – der Clip geht fast zwei Minuten. Auch unter diesem Posting gibt es einige Reaktionen, aber bei weiten nicht so viel wie auf Twitter. Nutzer, die das geteilte Twitter-Video gesehen und kommentiert haben, sind absolut begeistert von "Bobo": Eine Nutzerin schreibt, dass es das großartigste Video sei, das sie je im Internet gesehen habe. Ein weiterer Nutzer wünscht sich, dass das Tier für seine filmreife Leistung einen Acadamy Award (den "Oscar") bekommt. Aber während sich ein Großteil der Nutzer fast ausschließlich positiv äußert, gibt es auch negative Stimmen: Ein Nutzer schreibt, dass das Tier offenbar zu wenig Aufmerksamkeit in seiner Kindheit bekommen habe und dieses Verhalten besorgniserregend sei.

Gründe für Wohnungshaltung unklar

Flug- oder Gleithörnchen kommen in freier Natur in den Wäldern von Nordamerika, Nordost-Europa und vor allem in Asien vor. Dank ihrer behaarten Gleithaut können sie sich über Strecken von rund 50 Metern durch die Luft bewegen. Größere Arten schaffen sogar noch ein paar Meter mehr. In der Natur leben die Hörnchen meistens in Baumhöhlen, wo sie auch ihre Nester bauen und ihre Jungen aufziehen. Die nachtaktiven Tiere können je nach Art bis zu 13 Jahre alt werden.

Die Hintergründe, warum "Bobo" in einer Wohnung gehalten wird, sind nicht bekannt. In einigen Ländern sind Flughörnchen als Haustiere üblich, in Deutschland ist die Haltung prinzipiell auch möglich, allerdings nur nach behördlicher Anmeldung. Und auch, wenn es dem Tier im Video offenbar gut zu gehen scheint und es ein süßer und cleverer Schauspieler ist, wäre ein Leben in freier Natur vermutlich artgerechter für jedes Hörnchen.

