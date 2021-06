Goldendoodle Harley hat einen neuen Freund gefunden: Der Hund rettete ein junges Rehkitz aus dem Wasser. Am Tag danach trafen sich die beiden Tiere wieder.

Hunde und Rehe – eine eher ungewöhnliche Verbindung, die für Rehkitze schnell auch böse ausgehen kann. So appellierte die Polizei in Bayern kürzlich an Hundebesitzer, im Wald ihre Tiere im Auge zu behalten, da diese sonst schnell wehrlose junge Rehe anfallen könnten. In den USA allerdings ist ein Hund für ein Rehkitz zum Retter geworden.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der Goldendoodle Harley holte im Bundesstaat Virginia ein junges Reh, das im Wasser trieb, aus einem See. Bilder und Videos davon postete Ralph Dorn, der Besitzer des Hundes, auf Facebook. Harley habe mit einem anderen Hund in dem See geschwommen und dabei etwa 60 Meter vom Ufer entfernt das Rehkitz entdeckt. Der Hund habe das kleine Tier an Land eskortiert, berichtet Dorn: "Ich weiß nicht, wie das Kitz dorthin gekommen ist, aber Harley hat sich nicht dafür interessiert. Er hat einfach gehandelt." Auf Facebook hat die Szene viele User angerührt, schon 257.000 Menschen haben die Geschichte weiterverbreitet.

Wiedersehen mit Rehkitz am nächsten Tag

Rehe können zwar schwimmen, gerade Jungtiere geraten aber im Wasser immer wieder auch in Schwierigkeiten. Ralph Dorn schätzt, dass das Tier nur einige Tage alt gewesen könnte. "Harley wollte das Rehkitz nicht verlassen, er leckte es immer wieder ab und kümmerte sich darum", erzählte der US-Amerikaner dem Portal "People". Aus diesem Kennenlernen entstand eine dicke Freundschaft zwischen Hund und Reh. Am nächsten Tag kam das Rehkitz nämlich zu Besuch – es habe draußen so lange geblökt, bis er Harley aus dem Haus gelassen habe, schreibt der 62-jährige Dorn auf Facebook. Nach einer kurzen Begrüßung gingen beide wieder ihrer Wege: der Hund ins Haus, das kleine Reh in den Wald.

Ewiges Leben Unglaublich alt: Ist diese Tierart wirklich unsterblich? 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Schwarze Koralle

Ein richtiger Methusalem der Tierwelt ist die Schwarze Koralle. Sie gehört zur Familie der Leiopathes. Forscher datierten das Alter einer lebenden Koralle vor Hawaii auf 4265 Jahre – die höchste Lebenserwartung aller skelettbildenden Meereslebewesen. Damit wäre dieses Exemplar auch noch um einiges älter als die biblische Figur Methusalem mit seinen 969 Jahren. Das Gewebe der Koralle besteht aus proteinreichen, hornartigem Gewebe. Die Schwarze Koralle wächst sehr langsam, was laut Forschungsergebnissen auch der Schlüssel zu ihrem hohen Alter sein soll. Mehr

Nicht erst seit der Begegnung mit dem jungen Reh ist Ralph Dorn begeistert von seinem Haustier: "Wir haben sofort gemerkt, schon als er ein Welpe war, dass er ein gutes Herz hat", sagte er "People". "Er war immer so mit Kindern und anderen Tieren. Er liebt sie alle."