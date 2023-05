von Eugen Epp Er landete im Tierheim und hatte doch Sehnsucht nach seinem alten Besitzer: Ein Hund lief den ganzen Weg zu seinem alten Zuhause zurück.

Vor allem während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen Haustiere zugelegt, an denen sie nun das Interesse verlieren. Meist landen die Tiere dann im Tierheim. Das war auch das Schicksal des Golden Retrievers Cooper aus Nordirland, über den "Belfast Live" berichtet.

Doch obwohl seine alten Besitzer ihn nicht mehr haben wollten, spürte der Hund offenkundig immer noch eine große Verbindung zu ihnen. Als das Tierheim ihn an ein neues Herrchen vermittelt hatte und der neue Besitzer, Nigel Fleming, ihn mit dem Auto zu seinem neuen Zuhause brachte, überkam Cooper das Heimweh. Als der Mann die Autotür öffnete, nahm Cooper Reißaus und ließ sich nicht mehr einfangen.

Hund kehrt in seine gewohnte Umgebung zurück

"Es war ein Desaster", sagte Fleming. "Der Arme wusste nicht, wo er war und war völlig durch den Wind. Ich habe versucht, ihn zu verfolgen, aber er war verschwunden." So leitete Fleming die Suche ein und bat Tierschutzorganisationen um Hilfe. Doch es dauerte fast vier Wochen, bis er wieder ein Lebenszeichen von Cooper erhielt. Eine Frau meldete sich über Facebook, sie hatte den Hund in der Nähe seines alten Zuhauses gesehen.

Ganze 64 Kilometer hatte Cooper zurückgelegt – offenbar sehnte er sich so sehr nach seiner alten Heimat, wo er nur leider nicht mehr erwünscht war. Letztendlich erscheint Nigel Fleming das logisch: "Wir hätten einfach nur der Hundenase nach Hause in die bekannte Umgebung folgen müssen." Er versucht jetzt, Cooper an sein neues Zuhause zu gewöhnen und Schritt für Schritt ein Umfeld zu schaffen, in dem sich der Hund wohlfühlt. Vorsichtshalber hat Fleming auch die Sicherheitsvorkehrungen verschärft – nur für den Fall, dass der Hund wieder Heimweh bekommt.

Quelle: "Belfast Live"

Sehen Sie im Video: Die Familie Derise aus dem US-Bundesstaat New Jersey trifft wichtige Entscheidungen nicht gemeinsam, sondern lässt Hund Beau bestimmen.