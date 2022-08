Wenn Hunde sich freuen, geht für seinen Besitzer meist die Sonne auf. Bedingungslose Liebe und Glückseligkeit spiegelt der vierbeinige Freund meist bei einem Wiedersehen mit seinem Herrchen wider. Forscher fanden nun heraus, dass Hunde dabei weinen, vor Glück.

Nicht nur Menschen können bei einem Wiedersehen aus Freude weinen – auch Hunden treiben solche Momente des Glücks Tränen in die Augen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus Japan in einer am Montag im Fachmagazin "Current Biology" veröffentlichten Studie.

Die Forscher maßen die Tränenflüssigkeit bei Hunden mit dem auch beim Menschen verwendeten Schirmer-Test, bei dem ein Teststreifen aus Filterpapier in den unteren Bindehautsack eingehängt wird. Als Grundwert wurde die Tränenproduktion beim normalen Umgang eines Hundes mit seinem Besitzer genommen.

Hunde weinen vor Glück

Wenn Hunde ihr Herrchen oder Frauchen nach einer Trennung von zwischen fünf und sieben Stunden wiedersahen, wurde eine deutlich gesteigerte Tränenproduktion gemessen. Die produzierte Tränenmenge war auch höher, als wenn ein Hund einen bekannten Menschen wiedersah, der nicht der Besitzer war. Den Forschern zufolge dürfte die erhöhte Tränenproduktion mit dem Hormon Oxytocin zusammenhängen, das auch als Liebeshormon bezeichnet wird.

"Wir hatten nie von der Entdeckung gehört, dass Tiere in freudigen Situationen, wie etwa dem Wiedersehen mit ihren Besitzern, Tränen vergießen", erklärte Studien-Co-Autor Takefumi Kikusui. Es sei womöglich die erste Studie dieser Art weltweit.

Die Wissenschaftler untersuchten auch, ob Tränen in Hundeaugen einen emotionalen Effekt auf die Besitzer haben. Sie legten Hundebesitzern deswegen Fotos ihrer Tiere mit und ohne künstliche Tränen vor und baten sie diese anhand des Kriteriums zu sortieren, wie sehr sie sich um ihre Hunde kümmern wollen. Die Hundefotos mit künstlichen Tränen landeten dabei deutlich vor den Bildern ohne künstliche Tränen.

Die Studienautoren heben hervor, dass Menschenbabys weinen, wenn sie sich schlecht fühlen – was dazu führe, dass Eltern sich in diesem Moment mehr um sie kümmerten.