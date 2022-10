Darum kann ein Hundebademantel an kalten Tagen sinnvoll sein

Nasses Fell? Darum kann ein Hundebademantel an kalten Tagen sinnvoll sein

von Anna Stefanski Ihr Hund ist eine echte Wasserratte? Dann kennen Sie seine erste Reaktion nach dem Baden: Das nasse Tier schüttelt sich am ganzen Körper, um Wasser- und Schmutzrückstände aus seinem Fell zu entfernen. Sauber ist es deshalb leider trotzdem noch nicht.

Selbst wenn Ihr Hund wasserscheu ist, lässt es sich an regnerischen Tagen oder beim Spielen auf nassen Wiesen nicht vermeiden, dass sein Fell feucht – und dreckig – wird. Um den Schmutz zu entfernen, wird das Tier meist mit einem Handtuch abgerubbelt, bevor es zurück ins Auto oder in die Wohnung darf. Trocken ist das Fell dadurch aber noch nicht, sodass vor allem Hunde ohne wärmende Unterwolle oder kurzhaarige Rassen schneller frieren. Für alte, geschwächte oder noch sehr junge Tiere kann sich diese Tatsache insbesondere an kalten Tagen negativ auf ihre Gesundheit auswirken. Mit einem sogenannten Dry Cape wird der Trocknungsprozess beschleunigt. Und das sind noch nicht alle Vorteile, die ein Hundebademantel zu bieten hat.

Affiliate Link Bella & Balu Hundebademantel aus Mikrofaser Jetzt shoppen 15,99 €

Diese Gründe sprechen für einen Hundebademantel

Wenn sich Ihr nasser Hund nach dem Planschen im nächstgelegenen See (oder einem Regenschauer) zu Hause noch einmal ausschüttelt, landen die feuchten Spritzer nicht mehr in der Wohnung, sondern im Bademantel. Hunde sudeln sich beim Spielen auf dem Acker manchmal mit so viel Dreck ein, dass ein unfreiwilliges Bad nicht ausbleibt. Mit einem Dry Cape werden Polstermöbel im Anschluss von Schmutzrändern verschont. Ein Hundebademantel Feuchtigkeit auf, dadurch trocknet das Fell Ihres Hundes schneller. Für alte, kranke und sehr junge Tiere, die schnell frieren und auskühlen können, ist das eine Wohltat. Wenn Sie Ihren Hund im Auto transportieren müssen, kann ein Dry Cape nach dem Spaziergang dafür sorgen, dass Ihr Wagen sauber bleibt – und Ihr Hund während der Fahrt trocken gehalten wird. Zuhause haben Vierbeiner einen Lieblings-Schlafplatz, den sie regelmäßig aufsuchen – wie ein Hundebett. Damit Sie dieses nicht nach jedem "nassen" Spaziergang waschen müssen, ist ein Bademantel sinnvoll. Nehmen Sie Ihren Hund mit in den Strandurlaub, kann die Anschaffung eines Dry Capes Ferienwohnung oder Hotel) übernachten.

Affiliate Link Hundebademantel aus Baumwolle Jetzt shoppen 54,90 €

Hundebademantel kaufen: Das gilt es zu wissen

Bevor Sie sich für ein Dry Cape entscheiden, sollten Sie Ihren Hund ausmessen – genauer gesagt seinen Rücken. Nur so finden Sie die richtige Passform für Ihr Haustier heraus, die richtig anliegt und bequem sitzt. Sie ermitteln die korrekte Länge, indem Sie ein Maßband zwischen Halsansatz und Schulter bis zum Rutenansatz anlegen. Wichtig ist, dass Ihr Hund dabei steht und nicht liegt oder sitzt, da Sie sonst eine falsche Rückenlänge ermitteln. Kennen Sie die richtige Größe für Ihren Hund, sollten Sie beim Kauf noch folgenden Punkt beachten: Ein Hundebademantel wird meist aus saugfähigen und schnell trocknendem Polyester oder Mikrofasern hergestellt, es gibt aber auch Modelle aus Baumwolle.

Wichtig: Lassen Sie Ihren Hund mit einem Dry Cape niemals unbeaufsichtigt, damit er sich nicht heimlich davon befreit oder gar irgendwo hängenbleibt. Nach spätestens 30 Minuten sollte der Hundebademantel wieder ausgezogen werden, da er sich mit Feuchtigkeit vollsaugt und das Tier so langsam auskühlen könnte.

So gewöhnen Sie Hunde an das Dry Cape

Wichtig ist, dass Sie Ihren Hund nicht zu seinem Glück zwingen. Versuchen Sie ihn erst an das Dry Cape zu gewöhnen und lassen ihn daran schnuppern. Versuchen Sie Ihrem Haustier den Mantel behutsam anzuziehen, und belohnen Sie es anschließend mit einem Leckerli – oder einer positiven Verstärkung (zum Beispiel mit einer Streicheleinheit oder einem Lob). Es ist durchaus möglich, dass Ihr Hund den Mantel anfangs ungewohnt findet, ablehnt und sich komisch darin bewegt. Meist gewöhnt sich ein Tier jedoch recht schnell an den neuen Umstand, vergleichbar mit seiner ersten Leine oder einem neuen Halsband. Sollte sich Ihr Hund jedoch vehement gegen den Bademantel wehren, ist es wahrscheinlich besser, wieder zu einem Handtuch zu greifen.

Und noch ein Hinweis: Verzichten Sie nach Möglichkeit darauf, das Fell Ihres Hundes mit einem Fön zu trocknen. Die meisten Fellnasen mögen weder das Geräusch noch die Wärme, zudem reagiert ihre Haut sehr empfindlich auf Hitze.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.