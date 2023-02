Rattenkot: Wenn Sie spindelförmige Kotballen im Keller oder auf dem Dachboden entdecken, handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Exkremente einer Ratte. Je nachdem, wie viel Kot Sie finden (ein Nager scheidet bis zu 40 Ballen am Tag aus), deutet dieser auf mehrere Tiere hin.

Schmierspuren: Dabei handelt es sich um Körperfettrückstände, Schmutz- und Staubreste, die Ratten auf ihren Laufwegen hinterlassen – an den Wänden oder auch auf dem Boden. Und auch Laufspuren, sprich die Abdrücke ihrer kleinen Pfoten, sind ein sicheres Indiz für ihre Anwesenheit.

Ammoniakgeruch: Wenn sich eine oder mehrere Ratten in Ihrem Zuhause eingenistet haben, verbreiten sie (und ihre Nester) im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch, der in der Nase beißt – das liegt in dem Ammoniak begründet, das die Tiere überall verteilen.