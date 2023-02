Streifentanrek, Glasflügler oder Hasenmaus: Zwölf Tiere, die vermutlich kaum jemand kennt

Katzen, Hunde, Wellensittiche und Meerschweinchen kennt vermutlich jeder. Nicht umsonst zählen sie zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen. Natürlich gibt es aber noch viele, viele andere Tierarten – derzeit sind weltweit etwa 1,8 Millionen Tiere, Pilze und Pflanzen von Wissenschaftlern beschrieben. Und unter den bisher entdeckten Tieren gibt es garantiert Arten, die Sie noch nicht kennen – aber nun in unserer Fotostrecke entdecken können.

Viele Tierarten wurden noch gar nicht entdeckt

Ein großer Teil an Arten wurde wissenschaftlich noch gar nicht erfasst. Schätzungen gehen davon aus, dass es etwa neun Millionen Tierarten weltweit gibt! Der Grund, wieso es nur ungefähre Angaben gibt: Viele Tiere leben an engtlegenen Orten auf der Welt – zum Biespiel in Baumwipfeln im Amazonasgebiet, tief in den Ozeanen oder in schwer erreichbaren Bergketten. Viele Tiere sterben auch aus, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Jährlich werden bei Forschungsexpeditionen zwischen 15.000 und 18.000 neue Pflanzen- und Tierarten entdeckt.

Größtes Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit

Erst im Dezember letzten Jahres wurde von der Weltnaturschutzunion (IUCN) die aktuelle Fassung der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten vorgestellt. Dort werden 150.000 Arten erfasst, von denen 42.100 Arten als bedroht eingestuft werden. Über 1.550 der 17.903 untersuchten Meerestiere und -pflanzen sollen bedroht sein – was vor allem der Klimakrise geschuldet sei. Aber auch illegale Fischerei, Meeresverschmutzung und Überfischung bedrohen die Lebewesen. Das Aussterben von Tieren ist ein natürlicher Prozess, der sich aber in den letzten Jahrzehnten durch den Einfluss der Menschen beschleunigt hat. Die Welt befinde sich derzeit im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit, meldete im März 2022 der Weltbiodiversitätsrat (IPBES).

Quellen: "BfN", "WWF" "IPBES"