von Karina Geburzky Damit eine Katze keine Langeweile bekommt, sollten ihre Besitzer regelmäßig mit ihr spielen. Wir verraten, warum das so wichtig ist – und geben Tipps, wie es am besten gelingt.

In Deutschland besitzen etwa 26 Prozent aller Haushalte eine Katze – im Jahr 2021 waren das in etwa 16,7 Millionen Tiere. Auch ich gehöre dazu. Ich habe einem einjährigen Maine Coon-Kater ein Zuhause gegeben, der sich viel Unterhaltung und Aufmerksamkeit wünscht. Um ihm dies optimal zu ermöglichen, habe ich die langjährige Tierärztin Stefanie Staack kontaktiert. Mit ihr habe ich über die Fitness von Katzen gespprochen – und dem richtigen Spiel.

Warum ist regelmäßiges Spielen so wichtig?

Freigängerkatzen werden durch das Erkunden ihrer Umgebung beschäftigt. Dadurch können sie ihre natürlichen Jag- und Klettertriebe ausleben. Dabei legen sie oft kilometerlange Laufwege zurück. Bei Wohnungskatzen ist das etwas anderes, denn die haben deutlich weniger Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen.

Neben einer katzengerechten Ausstattung, wie einem großen Kratzbaum, einem erhöhten Ausguck, ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und einer Möglichkeit, um aus dem Fenster zu schauen, ist auch Unterhaltung durch den Menschen in diesem Fall sehr wichtig. Vor allem, wenn eine Katze als Einzeltier gehalten wird und sich nicht mit einem Artgenossen beschäftigen kann.

"Katzen können unter Einsamkeit leiden, unter Vernachlässigung und das zeigen manche Tiere auch durch Verhaltensproblematik: Unsauberkeit, Aggression, immer wiederkehrende Blasenentzündung zum Beispiel.", sagt Tierärztin Stefanie Staack."

Bei zu wenig Beschäftigung leiden die Tiere

Das Revier der Tiere ist auf die Quadratmeterzahl der Räumlichkeiten beschränkt. Dementsprechend hat die Wohnungskatze im Vergleich zur Freigängerkatze nicht sehr viel Auslauf. Doch auch Wohnungskatzen haben einen natürlichen Jagdinstinkt, den sie ausleben müssen. Damit die Katze interessiert am Ball bleibt, sollte nicht zu lange mit ihr gespielt werden. Wird am Tag zwei Mal für etwa 15 Minuten mit der Katze gespielt, gewinnt die Katze an Selbstsicherheit und wird geistig wie körperlich gefordert.

Beim Spielen muss die Katze beobachten, Entfernungen einschätzen, den richtigen Moment abpassen, rechtzeitig springen, balancieren und auch schon mal umherflitzen oder den Kratzbaum hochklettern. Um das alles richtig zu koordinieren, muss die Katze Körper und Geist anstrengen und neue Dinge lernen. Hinzu kommt der positive Nebeneffekt, dass sich die regelmäßige Bewegung positiv auf das Körpergewicht auswirkt.

Junge Katzen sind oft wilder und ausgelassener beim Spielen, wollen Unterhaltung und jagen am liebsten den ganzen Tag hinter etwas her. Das legt sich mit dem Alter etwas. Senioren beobachten lieber erst einmal, wohin ein Bällchen rollt. Auch, wenn es so scheint, als wollen sie lieber schlafen oder entspannen, sollten auch ältere Katzen zum Spielen animiert werden, um fit zu bleiben.

Wie sollte ein Spiel stattfinden?

Wichtig ist es, seinem Tier die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Katzen sind sensibel und merken sofort, wenn der Mensch nur halbherzig bei der Sache ist – oder nebenbei aufs Handy starrt. Auch Störgeräusche sollten vermieden werden. Also sollten Geräusche in der Wohnung einfach mal leise gedreht werden, damit sich die Katze besser konzentrieren kann.

Das Spielzeug sollte bestenfalls die Größe einer Maus haben – wie natürliche Beute. Damit sollte jedoch nicht direkt vor der Nase des Kätzchens rumgewedelt werden. Welcher Vogel fliegt in der Natur schon direkt vor einem Raubtier umher? Zu einfache Beute ist langweilige Beute. Spielzeugmäuse, Federstäbe oder Spielangeln aus dem Zoohandel bieten sich an, vieles kann man auch aus Alltagsgegenständen selbst basteln. Bekanntermaßen lieben viele Katzen Kartons oder Geschenkband. Vielen Tieren genügt schon eine einfache Schnur, oder eine Kastanie, die ihr von einem Spaziergang mitgebracht wird.

Im Optimalfall sollte das Spielzeug von der Katze wegbewegt werden, denn als Raubtiere lauern sie ihrer Beute gerne auf und jagen hinterher. Das Spielzeug darf ruhig mal hinter einer Ecke oder einem Möbelstück verschwinden, um kurze Zeit später wieder an einer anderen Stelle aufzutauchen. Genau wie es bei einem Beutetier in der Natur wäre.

Welches Spielzeug eignet sich?

Es gibt Katzen, die total von blinkenden Bällen angezogen werden oder von Geräuschen. Wichtig ist, dass die Spielzeuge stabil, nicht zu spitz und flexibel sind, damit sich die Katze beim Spiel nicht verletzt. Produkte aus Plastik, die splittern oder brechen können, sind nicht geeignet. Verschluckt die Katze ein spitzes Teil, kann das lebensgefährlich sein.

Weil Katzen lichtempflindliche Augen haben, sollte auch kein Laser-Pointer verwendet werden. Geht ein zu starker, konzentrierter Lichtstrahl ins Auge, kann es zu Verletzungen kommen. Weil der kleine Punkt, den die Katze fangen möchte, immer wieder verschwindet, kann das Spiel auch sehr frustrierend für das Tier sein.

Wichtig ist es, sich mit den Vorlieben seiner Katze auseinanderzusetzen, neues Spielzeug auszuprobieren und öfter mal eine Abwechslung zu bieten. Damit ein Spielzeug nicht langweilig wird, sollte es immer wieder weggeräumt werden. Dann ist es nach ein paar Wochen wieder so spannend wie zu Beginn.

