Die junge Amerikanerin Chelsea kennt durch ihren Beruf viele verschiedene Hunderassen. Und sie weiß sehr genau, welche sie sich persönlich niemals zulegen wollen würde – und weshalb nicht.

Eine junge US-Amerikanerin, die auf TikTok unter dem Spitznamen @chilicheesechelsea Videos postet, hat mit einem humorvollen Clip für hitzige Diskussionen im Netz gesorgt. Denn Chelsea, die berufliche Erfahrung als Hundebetreuerin hat und auch selbst mehrere Hunde besitzt, verriet, welche fünf Rassen sie sich selbst niemals zulegen würde – aus Gründen.

Nun ist der Hund bekanntlich der beste Freund des Menschen, und Hundebesitzer reagieren schnell empfindlich, wenn jemand ihre Lieblinge kritisiert. Chelsea allerdings kann jede ihrer Nennungen begründen, und stellt außerdem klar, dass das Ranking augenzwinkernd gemeint ist: "Ich liebe diese Rassen, ich will sie bloß nicht selbst besitzen. Es ist einfach meine Meinung! Und zudem ein Witz, ich habe immerhin einen Chihuaha ..."

Die fünf "schlimmsten" Hunderassen

Die Reaktionen auf ihre Top 5 der "schlimmsten" Hunderassen waren dann allerdings doch sehr – überraschend. Aber zuerst einmal die betroffenen Hunde:

Husky

(Chelsea: "Komplette Freaks, die immer herumschreien")

(Chelsea: "Immer die Ängstlichsten von allen, warum nur??")

(Chelsea: "Bellen ohne Pause. Verstehen keinen Spaß.")

(Chelsea: "Wirklich die Schlimmsten. Die Besitzer kommen nicht mit ihrer Energie klar, darum werden sie zu unkontrollierbaren Dämonen. Außerdem immer verfilzt!"

(Chelsea: "Verkrustete kleine Wadenbeißer")

Jetzt könnten Fans all dieser Rassen beleidigt und empört sein, vom imposanten Deutschen Schäferhund bis hin zum fluffigen, weißen Samoyed. Doch nahezu alle Hundebesitzer in den Kommentaren verstehen, wie Chelsea es gemeint hat und nehmen das Urteil mit Humor. Viele stimmen ihr sogar zu. "Ich kann bestätigen, dass Schäferhunde ängstlich sind, selbst nach viel professionellem Training", schreibt etwa eine Frau. In einem anderen Kommentar heißt es: "Als Huskybesitzer wusste ich, dass Huskies hier auftauchen werden. Verständlicherweise."

Eine Gruppe ist jedoch nicht bereit, Chelseas humorvolle Kritik zu akzeptieren: Doodle-Besitzer! Doodles sind eigentlich keine offizielle Rasse, sondern sogenannte "Designerhunde" – Kreuzungen aus Pudeln und Labradoren oder Golden Retrievern. Da sie kaum Haare verlieren, eignen sie sich auch für Allergiker und sind auch deshalb aktuell sehr beliebt. Was aber offenbar viele Halter unterschätzen: Doodles haben jede Menge Energie und einen eigenen Willen, für ihre Erziehung und Betreuung braucht es also mehr Einsatz, als so manch Besitzer anfangs erwartet.

"Lasst Doodles in Ruhe!"

Doch die Doodle-Fraktion ist nicht bereit, etwas Schlechtes auf ihre Hunde kommen zu lassen. "Ich liebe meinen Doodle, er ist sogar als Assistenzhund ausgebildet. Wir nehmen ihn mit in Schulen, wo Kinder ihm etwas vorlesen", schreibt eine Frau stolz. "Lasst Doodles in Ruhe!", heißt es anderswo, oder: "Sie sind kleine Engel!" Eine Nutzerin versucht klarzustellen: "Sie sind eindeutig die besten und liebsten Hunde überhaupt!"

Dieser energische Widerstand sorgt beim Rest von Chelseas Publikum für jede Menge Spott und Amüsement. "Die Doodle-Besitzer kämpfen hier in den Kommentaren wie um ihre Leben, ich lach' mich kaputt", schreibt jemand. "Wie die Besitzer jeder anderen Rasse, die du erwähnst, dir zustimmen und nur die Doodle-Besitzer behaupten, das seien die besten Hunde, trifft es irgendwie auf den Punkt", scherzt eine andere Kommentatorin.

Chelsea bekommt aber auch jede Menge Unterstützung, was ihr Urteil angeht. Eine junge Frau berichtet: "Ich stimme dir hundertprozentig zu, was die Doodles betrifft. Sie sind die Schlimmsten! Als professionelle Gassigeherin weiß ich, dass sie an der Leine eine Katastrophe sind. Ich bin so froh, dass es mal jemand sagt!"

