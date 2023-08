Die Natur ist lebendig: Wer in unmittelbarer Nähe zu Wald, Feld und Wiesen wohnt, hat das große Glück, ihr ganz nah zu sein. Eine besondere Faszination üben Vögel aller Art aus, haben sie dem Menschen doch voraus, die Lüfte zu bewohnen. Mit Glück lassen sich auch in Deutschland zahlreiche Vogelarten beobachten. Was Sie für die Vogelbeobachtung brauchen, finden Sie hier.