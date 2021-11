Der 20-jährige Kater fährt in seinem neuen Fahrstuhl in den Garten

Youtuber Liam Thompson hat seinem 20 Jahre alten Kater einen Fahrstuhl in den Garten gebaut. Die Reaktion des Tieres ist genau so, wie man es von einer Katze erwartet.

"Bist du bereit, deinen neuen Fahrstuhl nach unten zu benutzen, ohne auch nur einen Muskel zu bewegen? Ich hoffe es, denn der Bau davon hat mich vier Tage Zeit gekostet", sagt der Youtuber Liam Thompson in seinem Video, kurz bevor er seinen 20 Jahre alten Senior-Kater mit dem Namen "Frodo" auf den blauen Treppenlift setzt.

20-jähriger Kater hat Probleme mit Treppen

Kater Frodo liebt es, im Garten am Pool in der Sonne zu liegen – was ja auch der ein oder andere Mensch gewiss nachvollziehen kann. Doch leider muss Frodo jedes Mal eine Treppe hinunter laufen, um zu seinem Lieblingsspot zu gelangen. Nicht so einfach, wenn das Tier schon ein paar Katzenjahre auf dem Buckel hat und die Gliedmaßen nicht mehr so wollen. Der 20-jährige Kater schafft es leider nicht mehr ohne Probleme in den Garten, weshalb sich der Youtuber und Besitzer des Katers Gedanken gemacht hat.

Also baut Thompson einen blauen Treppenlift mit einem Seilzug, der per Knopf zu betätigen ist. Als er diesen zum ersten Mal ausprobiert, ist seine Begeisterung groß. Die Freude seines Katers hält sich allerdings in diesem Moment in Grenzen. Ihm ist anzusehen, dass er gerade eigentlich lieber schlafen möchte. Wie Katzen nun mal so sind. Die Einweihungsfahrt lässt sich das Tier in aller Ruhe gefallen und besucht auch für 10 Minuten sein Plätzchen am Pool. Das Video haben bis jetzt über 700.000 Menschen gesehen und fast 50.000 gaben ihm ein Like.

Achterbahn im eigenen Garten

Der 21-jährige Youtuber aus Auckland in Neuseeland hat 1,86 Millionen Abonnenten auf Youtube und veröffentlicht regelmäßig kreative Videos aus seinem Zuhause – unter anderen auch Heimwerker-Videos. Im Mai 2021 veröffentlichte er einen Clip vom Bau einer Achterbahn in seinem Garten, die er natürlich auch ausprobierte. Im Oktober baute er eine 150 Meter lange Wasserrutsche und sagen wir es mal so: Er hätte es lieber bleiben lassen sollen, denn sein Freund Jonty brach sich beim Rutschen das Schlüsselbein. Eines seiner bekanntesten Youtube-Videos stammt aus dem Jahr 2019. Darin bringt er seinem Labradoodle Max bei, Minecraft zu spielen – mit einer richtigen Tastatur.

