Hier gibts was auf die Ohren: Neben den eigens für die Toniebox entwickelten Lauschern gibt es weitere speziell an Kinderohren und Köpfe angepasste Kopfhörer. Sechs Modelle für Kinder im Vergleich.

Hörspiele, interaktive Bücher, Musik. Für Kinder und Heranwachsende gibts heutzutage schon sehr früh sehr viel auf die Ohren. Doch nicht immer wollen alle mithören. Was sollten Kopfhörer für Kinder können? Sechs kabelgebundene Modelle im Kurz-Check.

Walkman und Discman – die älteren unter uns werden sich dunkel erinnern – sind in Sachen Musik hören längst die absolute Ausnahme. Kinder und Heranwachsende von heute spitzen ihre Lauscher nicht nur zu anderer Musik. Statt Kassetten oder CDs einzulegen, können die Lieblingsstücke, Hörspiele, Podcasts und Co. auf Audio-Streaming-Portalen wie Spotify, Amazon Music und anderen rund um die Uhr abgerufen werden.

Doch Kinder bekommen schon viel früher akustische Reize auf die kleinen Ohren. In Büchern, aber auch Spielzeug werden Sounds versteckt, die schon Kinder begeistern, die noch durchs Leben krabbeln. Unter anderem, um die ohnehin stark beanspruchten Lauscher der Eltern zu entlasten (als Vater zweier Söhne weiß ich wovon ich spreche), hat die Musikindustrie Kopfhörer für kleine Köpfe entwickelt und an die empfindlichen Ohren angepasst.

Sechs kabelgebundene Modelle für Kindsköpfe. Dazu: Worauf man beim Kauf achten sollte und mit welchen Tools mehrere Kinder gleichzeitig Hörspaß haben können, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. Tonie-Lauscher

Akkurat auf die sechs Designs der beliebten Toniebox abgestimmt, entführen die sogenannten Tonie-Lauscher Kinder ab drei Jahren in ihre eigene Audiowelt. Das Gestell ist mit kleinen Motiven aus dem Musikkosmos bedruckt und der leicht gepolsterte Bügel lässt sich kinderleicht an die Kopfgröße des Trägers anpassen. Mit knapp 100 Gramm Gewicht gehören die Tonie-Lauscher zu den leichtesten in diesem kleinen Vergleich. Schön: Das großzügig dimensionierte Textilkabel ist an beiden Enden mit einer 3,5-mm-Klinke ausgestattet. Die Kinder können also auch mal etwas ruppiger mit dem Kabel umgehen, ohne dass es abreißt und der Lauscher nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Standard-Buchse macht die Tonie-Lauscher zudem flexibel. Sie können also in jedes x-beliebige Abspielgerät mit entsprechendem Eingang eingestöpselt werden. Probleme kann es im Flugzeug geben, weil einige Airlines dort auf Doppel-Mono-Audio-Buchsen setzen. Ein Adapter schafft hier Abhilfe. Hier gibt es das Toniebox Starterset mit Box, Lauscher und einer Ordnungsbox für Tonies.

Wie alle anderen Kinder-Kopfhörer in diesem Vergleich ist die Lautstärke der Lauscher auf kindgerechte und das sich noch entwickelnde Gehör schonende 85 Dezibel (dB) begrenzt. Über das Konfigurationsmenü der Toniebox in der "meinetonies"-App kann die Lautstärke zusätzlich manuell begrenzt werden.

Tonie-Lauscher Infos:

Lautstärkebegrenzung : 85 dB

: 85 dB Gewicht (laut Hersteller) : 99 g

: 99 g Zubehör : 3,5 mm Textil-Klinkenkabel (120 cm, abnehmbar)

: 3,5 mm Textil-Klinkenkabel (120 cm, abnehmbar) Designs: 6 Farben (Anthrazit, Hellblau, Beere, Pink, Rot, Grün)

+ – Sehr leicht Verstellbarkeit der Bügel Kabel abnehmbar und sehr lang Bügel gepolstert

2. JVC Kinder-Kopfhörer HA-KD5

Farbenfroh kommen diese Kinder-Kopfhörer aus dem Hause JVC daher. Sie sind in vier zweifarbigen Designs erhältlich. Zusätzlich können die kleinen Musikfans ihre Kopfhörer individuell gestalten. Jedem Kopfhörer liegen vier Stickerbögen zu verschiedenen Themen bei. Technisch kann der Kinder-Kopfhörer JVC HA-KD5 durchaus mit den Mitbewerbern mithalten. Die leider ungepolsterten Bügel können auf beiden Seiten komfortabel um mehr als drei Zentimeter verstellt werden. Das fest verbaute Kabel führt ganz klassisch aus beiden Ohrmuscheln zur 3,5-mm-Klinke. Im Gegensatz zum Tonie-Lauscher gibt JVC mit den Buchstaben "L" und "R" vor, wie die Kopfhörer aufzusetzen sind. Kurzum: Eltern mit einem etwas schmaleren Geldbeutel bekommen für ihren Nachwuchs solide Kopfhörer zu einem fairen Preis.

JVC Kinder-Kopfhörer Infos

Lautstärkebegrenzung : 85 dB

: 85 dB Gewicht : 133 g

: 133 g Zubehör: 4 bunte Stickerbögen

4 bunte Stickerbögen Designs: 4 Farbkombinationen (Blau/Gelb, Gelb/Rot, Grün/Lila, Lila/Pink)

+ – Bügel großzügig verstellbar Bügel nicht gepolstert Sticker zum Gestalten Kabel fest verbaut Attraktiver Preis Kabel könnte länger sein

3. POGS Kinder-Kopfhörer "The Elephant"

Bei POGS setzt man vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit. Das junge niederländische Unternehmen spendet nach eigenen Angaben 10 Prozent seines Gewinns an Naturschutzprojekte, die sich ums Pflanzen von Bäumen und Plastik in den Ozeanen kümmern. Sowohl die Verpackung als auch die Kopfhörer selbst werden aus recycelten Materialien gefertigt. Man verwende keinerlei Einwegplastik, heißt es auf der Website. Auch POGS hält sich an den von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen maximalen Lautstärkepegel und und begrenzt den Lärmpegel mit einer SafeSound-Technik auf 85 dB. Die Bügel des kabelgebundenen POGS "The Elephant" sind teilweise gepolstert und flexibel auf verschiedene Kopfgrößen einstellbar. Smart: Als Orientierung hat POGs die Bügel mit Zeltsymbolen (von eins bis drei) markiert. Wie der Kopfhörer aufzusetzen ist, zeigt ein großer Print im Inneren der Ohrmuschel. Zudem können die Ohrmuscheln während einer musikalischen Pause gedreht und platzsparend nach innen geklappt werden. Insgesamt ein gut durchdachter Kopfhörer, der ausschließlich für Kinder konzipiert wurde.

POGS Kopfhörer "The Elephant" Infos:

Lautstärkebegrenzung: 85 dB

85 dB Gewicht (laut Hersteller): 144 g

144 g Zubehör: QuickSafe-Kabel (Textil, 100 cm)

QuickSafe-Kabel (Textil, 100 cm) Designs: 4 Farben (Blau, Gelb, Grün, Pink)

+ – Flexible und gepolsterte Bügel Vergleichsweise kostspielig Zusatzkabel im Lieferumfang Faltbar BPR- und BFR-frei produziert Individualisierung mit Doodas möglich

4. JBL Jr310 Kinder-Kopfhörer

Aus der US-Lautsprecher-und Audioschmiede JBL (by Harman) kommt dieser Kopfhörer für Kinder. In Sachen Komfort lässt der Jr310 kaum Wünsche offen. Sowohl die Ohrmuscheln als auch der Kopfbügel schmiegen sich weich gepolstert an des Kindes Kopf (und Ohren). Dazu können die kleinen Rockstars ihre Lauscher mit den mitgelieferten (und wieder verwendbaren) Aufklebern individuell gestalten. Das geht sonst nur noch beim Modell von JVC. Zudem kann der JBL Jr301 zusammengeklappt und damit platzsparend verstaut und transportiert werden. Kurzum: Der JBL-Kinderkopfhörer kann alles, was Kinderohren zum Klingen bringt. Allein die Farbauswahl könnten die Designer noch einmal überdenken.

JBL Jr310 Kinder-Kopfhörer Infos:

Lautstärkebegrenzung: 85 dB

85 dB Gewicht (laut Hersteller): 105 g

105 g Zubehör: Aufkleber-Set

Aufkleber-Set Designs: Rot/Blau, Hellblau/Pink

+ – Aufkleber-Set inklusive Nur zwei Farbdesigns Headset mit integriertem Mikro Kabel fest verbaut Kopfbügel gepolstert Leicht

5. Simolio Kinder-Kopfhörer

Mit einer 3-Level-Lautstärkebegrenzung versucht Simolio zu punkten. Bei diesem vergleichsweise schweren Modell kann der Lärmpegel über einen Schieberegler am Gehäuse wahlweise bei 75, 85 oder 94 dB abgeriegelt werden. Das einziehbare Nylonkabel des Simolio Kopfhörers ist beachtliche 150 Zentimeter lang. Zudem wurde ein HD-Mikrofon samt Lautstärkeregler integriert. Schön für die nächste Urlaubsreise oder den Wochenendausflug: Die Ohrmuscheln können bequem nach innen eingeklappt werden. So passt das Teil auch sicher in eine kleine Tasche, die mitgeliefert wird. Eine integrierte Sharing-Buchse ermöglicht beim Simolio Kinder-Kopfhörer zudem, dass Geschwister oder Freunde ein Hörbuch oder Musik gemeinsam genießen können. Alles in allem ein attraktiver Kopfhörer mit den wichtigsten Funktionen und sogar noch etwas mehr.

Simolio Kopfhörer Infos:

Lautstärkebegrenzung: 3 Level (75/85/94 dB)

3 Level (75/85/94 dB) Gewicht: 180 g

180 g Zubehör: Zusatzkopfbänder, Tasche

Zusatzkopfbänder, Tasche Designs: 4 Farbkombinationen (Mint, Pink, Gelb, Grau)

+ – Zusatzkopfbänder inklusive Vergleichsweise schwer Sharing-Anschluss integriert Wirken etwas klobig Faltbar 3-Level-Lautstärkebegrenzung Hands-free Telefonate möglich

6. Philips SHK2000PK

Neben dem Tonie-Lauscher der leichteste Kopfhörer in diesem kleinen Vergleich. Nur 100 Gramm wiegt der Kinder-Kopfhörer SHK2000PK aus dem traditionsreichen HiFi-Haus Philips. In Kombination mit dem attraktiven Preis ist der Kinderkopfhörer aus den Niederlanden eine Alternative zur teils deutlich teureren Konkurrenz. Dafür muss man in Sachen Komfort ein paar Abstriche machen. Bei den Kopfbügeln hat es nicht für Schaumstoffpolster gereicht. Auch die Kabel sind im Gegensatz zu anderen Modellen fest verbaut. Leider gibt es die Philips Kopfhörer auch nur in zwei Farbdesigns. Dafür kann der Bügel bis auf eine Länge von 36 Zentimetern verlängert werden und passt damit auch bequem auf größere Kindsköpfe. Die obligatorische Begrenzung auf einen Lautstärkepegel von 85 dB ist auch bei Philips dabei. Die voll gepolsterten Ohrmuscheln erinnern optisch eher an ein Rechteck und wirken verhältnismäßig voluminös.

Philips Kopfhörer für Kinder Infos:

Lautstärkebegrenzung: 85 dB

85 dB Gewicht (laut Hersteller): 100 g

100 g Zubehör: -

- Designs: 2 Farben (Blau/Grün, Pink/Lila)

+ – Sehr leicht Nur zwei Farbdesigns Attraktiver Preis Kabel fest verbaut Bügel ungepolstert

Kinder-Kopfhörer: Dieses Extra-Tool lohnt sich

Das vielleicht sinnvollste und praktischste Tool für kleine Musikfans ist ein sogenannter Audiosplitter. Einfach die 3,5-mm-Klinke in die Toniebox oder ein anderes Abspielgerät stöpseln. Und schon können fünf Kinder gleichzeitig ihrem Lieblingssound oder einer spannenden Hörspielgeschichte lauschen.

