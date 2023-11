von Susanne Baller Zwischen Halloween und Marmorkuchen: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den Familientweets der Woche!

Best Halloween costume 😭😍🥹 pic.twitter.com/ub8MQTMCFD — Momentos Virales (@momentoviral) November 3, 2023

Kind3: „Ich will nicht aufstehen und Dinge machen, sondern einfach nur herumschlafen!“



Mein gesamtes Inneres in einem Satz zusammengefasst. — Der Doppeldaumenmann (@doppeldaumen) November 1, 2023

Heute habe ich Home Office ohne das Kind zur Kita bringen zu müssen. Also so richtiges HO im gammel-look 😁

Könnte so richtig bis kurz vor 8 schlafen und im Schlafanzug den Laptop anmachen.

Ich bin seit 5 wach... 😫 — RaupesMama (@RaupesMama) November 3, 2023

Oma T. holt Kitakind ab. Frage, ob sie zu Opa A. gehört. Oma: Nee. Nicht mehr. Also das ist lange vergangen. Aber ja, wir haben zusammen gezeugt.

Kind: Was heißt gezeugt?

Ich: Dass sie die Eltern von deinem Papa sind.

Kind: Ah, weiß ich doch, mit Samen, Ei und so!

Oma: Äh, ja. — Jule (@komplizin) November 1, 2023

Ähhhh, what??

Wenn du eine 1 in Mathe hattest und jetzt endlich DEIN Moment in der Eltern-Weihnachtsmarkt-Orga-Gruppe kommt... pic.twitter.com/AlmP3g2TML — MamaBell (@BellisKaeseecke) November 2, 2023

K2: Mama, bist du eigentlich auch antik? So wie der alte Holztisch im Wohnzimmer?



Und da sitze ich nun, noch bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken hab und denke drüber nach, meine Nachtcreme zu wechseln. — Jules (@ed_ju1es) November 3, 2023

K4 will sich aus einer sehr vollen Flasche Wasser einschenken. Ich möchte helfen.

Er zischt wütend: In der Kita mach ich das schon alleine!

Er gießt und gießt. Das Wasser läuft bereits über den Tisch.

Ich gucke ungläubig.

Er: Was? Das passiert mit in der Kita auch immer! — Mme Gazelle HB (@pricipessa_) October 31, 2023

Ich: K4, ich back dir eine Sahnetorte mit Schokomousse, darauf bau ich eine Straße mit Rennautokerzen 😃🤩

K4: Ich will nur einen Marmorkuchen.

🫠 pic.twitter.com/US34YnAKeC — Phlemafee (@phlemafee) November 2, 2023

Das Wort zum Wochenende

Jeden Freitag wählen wir bei Twitter die Tweets aus, die uns in der zurückliegenden Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Tweets aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: "Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get."

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Sammlungen der Tweets findet.

Danke ebenfalls für eure Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass die Tweets der Woche auch für euch das Wochenende einläuten! 🥰

Falls ihr Dinge erlebt, die mehr Raum verdienen als einen eingebetteten Tweet, schreibt uns gern eine E-Mail an socialmedia@stern.de. Wenn wir in dem Thema Potenzial sehen, weil es für viele Menschen interessant, inspirierend oder anderweitig wichtig sein könnte, melden wir uns bei euch zurück. Manche Dinge starten mit kleinen Beobachtungen und werden erst groß, wenn vielen Menschen ein ähnliches Phänomen oder Problem aufgefallen ist. Wir freuen uns sehr auf eure Inspirationen!

