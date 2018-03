Erzieherin: "Frau M., als ich sie in den Arm nehme nwollte, hat ihre Tochter gefragt, ob ich auch ein Kuscheldiplom habe. Wissen Sie was darüber?" Ich: "Was soll ich sagen? Sie arbeitet halt gerne mit Profis."

Sohn(8) grad: Papa, weißt du was das Coolste ist?



Ich (in Erwartung einer Antwort wie Süßigkeiten, Fifazocken oä): Na, was?



Er: Leben!



So einfach ist das ... manchmal! <3 :)