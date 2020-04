Das Homeoffice hält so einige Überraschungen parat. Die einen lernen ihren Partner, den sie nun 24 Stunden am Stück und bei der Arbeit erleben, ganz neu kennen, die anderen merken zum ersten Mal, wie anstrengend es ist, Kinder zu unterrichten und das Haus sauber zu halten. Das Ehepaar Mark und Jenny Ronsman wiederum hat ein römisches Bad unter seinem Arbeitszimmer entdeckt.

Schon vor dreieinhalb Jahren, als die 39-Jährigen aus dem US-Bundesstaat Wisconsin ihr Haus kauften, in dem sie nun täglich arbeiten, erfuhren sie von einem geheimen römischen Bad unter dem Boden. Wie sie dem Portal "Bored Panda" berichteten, hatte die frühere Besitzerin das Bad überbauen und mit einem Teppichboden verdecken lassen, weil es nicht mehr genutzt worden sei. Bis zum Zeitpunkt ihrer Isolation hatte das Paar jedoch keine Zeit, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Nach ihrem Einzug hatte es zwar den Teppich über dem Bad entfernt, sich aber nicht weiter damit auseinandergesetzt.

Ein Foto, das Mark Ronsman NEON geschickt hat, zeigt den vorherigen Zustand des Arbeitszimmers. Ein Teppichboden verdeckt das mit Holz abgedeckte Bad.

Nun, in der Isolation, haben Mark und Jenny Ronsman endlich Zeit, das Bad genauer anzusehen, von dem Teppich und Holz zu befreien und wieder instand zu bringen.

"Ich war wirklich geschockt, dass sich etwas so schönes in unserem Haus befindet", sagte Mark Ronsman "Bored Panda". Er sei sehr dankbar dafür, dass die früheren Hausbesitzer das Bad in so einem guten Zustand gehalten hatten, selbst wenn nicht alle es genutzt hätten.

Mark und Jenny Ronsham wollen das nun ändern. Sie freuen sich schon darauf, das römische Bad wieder in Betrieb zu nehmen und haben bereits einen Experten um Rat gefragt. Der empfahl ihnen, zumindest eine der alten Pumpen zu ersetzen, um Energie zu sparen. Das will das Paar nun so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Was es außerdem plant, ist einen Alarm zu aktivieren, wenn eine Person das Bad betritt – um zu verhindern, dass ihre fünfjährige Tochter möglicherweise unbeaufsichtigt hineinfallen könnte. Dann aber steht einem luxuriösen Eintauchen nichts mehr im Wege.

Quelle: "Bored Panda"