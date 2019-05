Das Klischee hält sich hartnäckig: Eine unverheiratete Frau ohne Kinder muss, vor allem wenn sie älter als 35 ist, unglücklich sein. Der renommierte britische Verhaltensforscher Paul Dolan kommt nun aber zu einem ganz anderen Schluss. Ihm zufolge sind unverheiratete Frauen ohne Kinder nicht nur glücklicher als verheiratete Frauen mit Kindern, sie bilden sogar die glücklichste Bevölkerungsgruppe. Darüber schreibt Dolan in seinem neuesten Buch "Happy Ever After", in dem er aus unterschiedlichen Studien zu dem Thema zitiert.

Seine Erkenntnisse stellte der Professor für Verhaltensforschung an der "London University of Economics" außerdem am vergangenen Samstag beim Hay Festival für Kunst und Literatur in Wales vor. Dort widersprach er laut dem "Guardian" ebenso vehement der bisher in der Wissenschaft geltenden These, verheiratete Menschen seien allgemein glücklicher.

Laut Dolan gilt dies nur dann, "wenn ihr Ehepartner im Zimmer ist, wenn sie gefragt werden, wie glücklich sie sind".

Verhaltensforscher: "Eine Ehe zahlt sich nur für Männer aus"

Eine Ehe würde sich höchstens für Männer auszahlen. Diese sind dann laut dem Professor ausgeglichener. Und: "Sie gehen weniger Risiken ein, verdienen mehr Geld und leben länger."

Für Frauen gelte das nicht, dennoch muss der Forscher eine Einschränkung machen. Obwohl es Frauen glücklicher mache, keine Kinder zu haben, könnten sie dadurch am Ende trotzdem unglücklicher sein als Frauen mit Kindern. Denn das Stigma, das kinderlosen und unverheirateten Frauen anhaftet, ließe sich nicht so leicht loswerden.

Zur Verdeutlichung bat Dolan die Gäste des Festivals sich vorzustellen, eine alleinstehende 40-jährige Frau zu treffen, die keine Kinder hat. Viele würden wohl gleich denken: "Was für ein Jammer!" und sagen: "Vielleicht triffst du eines Tages den richtigen Mann und es wird sich ändern." Dolans Warnung lautet: "Nein, vielleicht trifft sie den falschen Mann und das wird sich ändern. Vielleicht trifft sie einen Mann, der sie weniger glücklich und gesund macht und stirbt früher."

