Riley Hansen ist 15 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in einer umgebauten Grundschule. Auf TikTok gibt der Teenager einen Einblick, wie es sich in dem ehemaligen Schulgebäude lebt.

Den ganzen Tag in der Schule zu verbringen ist der Alptraum eines jeden Teenagers. Für den 15-jährigen Riley Hansen ist das zur Realität geworden: Seine Familie kaufte vor vier Jahren eine ehemalige Grundschule und nun lebt sie in den ehemaligen Klassenräumen. Wo genau sich das Gebäude genau befindet, sagt Riley nicht. Eine US-amerikanische Flagge deutet jedoch auf die USA hin.

Auf TikTok teilte Hansen ursprünglich Videos davon, wie er in jungen Jahren bereits fahren lernt und sich im Alter von 14 Jahren ein eigenes Auto gekauft hat. Erst als er sein ungewöhnliches Zuhause zeigt, ist seine Abonnentenzahl explodiert. Mittlerweile folgen dem Teenager rund 950.000 User.

Ehemalige Klassenzimmer als Schlafzimmer

Immer wieder bitten die TikTok-Nutzer Hansen darum, gewisse Bereiche der Schule zu zeigen, wie zum Beispiel die Schlafzimmer. Insgesamt hätten sie nach seiner Aussage fünf der Zimmer zu großen Schlafzimmern umgebaut, weshalb sie sich ihre Zimmer teilen müssten, die sie aber in Bereiche unterteilt hätten. Hansen hat seinen Bereich im ehemaligen Zimmer des stellvertretenden Schuldirektors, wie er in einem Video preisgibt. Wie viele Familienmitglieder tatsächlich in dem ehemaligen Schulgebäude leben, sagt er nicht.

Das Auditorium, in dem früher auch gegessen wurde, hat Hansens Familie erst einmal in seiner ursprünglichen Form stehen gelassen. Die Küche sei jedoch vollends renoviert worden, erzählt der Teenager in einem dazugehörigen Video. Zu sehen ist ein riesiger Raum mit zwei Kühlschränken, einer schwarzen Hochglanzküche und einer großen Kochinsel.

Auch der Schulspielplatz, das Basketballfeld und die Turnhalle seien stehen geblieben. In einer der Aufnahmen zeigt der Junge, dass die Familie einen Outdoor-Pool in die Turnhalle gebaut hat. Der Fernseher seiner Schwester ist an einer beweglichen Kachel angebracht worden, die sich drehen lässt. So kann man auch im Zimmer nebenan fernsehen.

Gemeinschaftsduschen und eine riesige Dachterrasse

Die Gemeinschaftsduschen hat die Familie zwar mit schwarzen Armaturen umgebaut, dennoch befinden sich dort zwei Duschköpfe, so dass man auch zu zweit duschen gehen könnte. Die Toiletten stehen nebeneinander und werden lediglich durch eine Milchglaswand getrennt. Und auch das Dach kann Hansen betreten, wie er zeigt. Es wurde mit Strahlern versehen und im Sommer wird es als gigantische Dachterrasse genutzt, auf der die Familie zusammen grillt und feiert.

In anderen Videos zeigt der Junge, wie er durch die langen Gänge der ehemaligen Schule schlendert. Spinds werden als Kleiderschränke genutzt und auch das Klavier hat in einer der Flure seinen Platz gefunden. Eins sei gewiss: Hier kommt sich die Großfamilie mit Sicherheit nicht in die Quere.

Warum in einer Schule leben?

Einer der Follower fragt Hansen, warum man in einer ehemaligen Schule leben wollte. Auch darauf reagiert er mit einem Video. Er sagt: "Warum sollte man das nicht wollen? Schulen sind riesengroß, günstig zu kaufen und gleichen einer leeren Leinwand, man hat in der Gestaltung freie Hand." Zum Schluss stellt er die Gegenfrage: Wer möchte schon in einem normalen Haus leben, wie alle anderen auch?

