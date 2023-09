von Eugen Epp Scierra Blair und José Ervin haben beide am 18. August Geburtstag. Jetzt hat das Paar aus Ohio Zwillinge bekommen – und die wurden ebenfalls am 18. August geboren.

Scierra Blair und José Ervin dürften, als sie sich kennengelernt haben, regelmäßig darüber gescherzt haben, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Wie wahrscheinlich ist es schon, einen solchen Partner zu finden?

Blair und Ervin sind beide am 18. August geboren, auch wenn Ervin ein Jahr früher zur Welt kam. Mittlerweile sind der 32-Jährige und die 31-Jährige verlobt. Doch noch deutlich unwahrscheinlicher ist es, ein Kind zu bekommen, das ebenfalls an diesem Tag geboren wird. Und sogar zwei?! Eigentlich fast unmöglich. Doch genau das ist dem Paar aus dem US-Bundesstaat Ohio passiert. Die beiden sind gerade Eltern von Zwillingen geworden – die ebenfalls am 18. August auf die Welt kamen.

José Ervin III kam um 0.35 Uhr auf die Welt, Ar’ria Lannette Ervin rückte eine Minute später nach. Die Zwillinge erblickten also eine halbe Stunde nach Mitternacht das Licht der Welt – als hätten sie sich extra Zeit gelassen, um an diesem so wichtigen Tag in der Familie geboren zu werden. "Sie sind mein Geburtstagsgeschenk", schwärmte Mutter Scierra Blair gegenüber dem Portal "People". "Ich küsse sie 30.000 Mal am Tag."

Mit den Zwillingen erwarten das Paar in den folgenden Jahren sicherlich einige Herausforderungen. Aber zumindest müssen sich die frischgebackenen Eltern keinerlei Sorgen machen, den Geburtstag ihrer Kinder zu vergessen. Große Partys am 18. August sind also vorprogrammiert. Blair und Ervin kennen sich erst seit einem Jahr, und Ervin konnte es beim ersten Date gar nicht glauben, dass sein Gegenüber am gleichen Tag Geburtstag hat. Er ließ sich sogar ihren Ausweis zeigen: "Ich dachte, sie erzählt mir ein Märchen." Ihren ersten gemeinsamen Geburtstag feierten sie dann gleich in einem Kreißsaal in Cleveland.

Schon die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein Kind am gleichen Tag Geburtstag hat wie beide Elternteile, liegt bei eins zu 133.000, hat ein US-Krankenhaus im vergangenen Jahr anlässlich eines solchen Falls ausgerechnet. Bei Zwillingen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch einmal deutlich geringer.

Quellen: Cleveland Clinic / "People"

