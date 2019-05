Es gibt sie tatsächlich: Sprüche, die man so nur von Vätern hört. Klar, Papas sind heute schon ein wenig anders, als sie noch vor 30 Jahren waren. Heute sind Dinge wie Wickeln oder mit dem kranken Kind daheim zu bleiben ganz normal. Wenn man einen Papa fragt, der heute schon im Opaalter ist, wird er vielleicht schulterzuckend sagen, dass er seine eigenen Kinder nie gewickelt hat. Heute undenkbar.

Dennoch: Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Zum Beispiel ein natürlicher Argwohn, wenn die kleine Prinzessin ihren ersten richtigen Freund mit nach Hause bringt. Der wird erst mal beäugt und auf den Prüfstand gestellt. Und wenn er nicht für passend befunden wird, rutscht dem Papa dann vielleicht doch mal ein: "Der kommt mir aber nicht ins Haus!" raus.

Und auch die Papas, die immer noch Angst vor zu viel Weiblichkeit am Stammhalter furchten, gibt es noch: "Mein Sohn zieht kein Rosa an!" oder "Mein Sohn trägt keine Strumpfhosen" sind auch 2019 noch nicht ganz ausgemerzt. Obwohl wir natürlich längst wissen: Farben sind für alle da! Keinem Mädchen sollte Blau verwehrt werden und es gibt auch genug kleine Jungs, die für Glitzer schwärmen. Manch ein Papa muss da aber vielleicht trotzdem seine Stereotypen noch ablegen.

Auch, wenn unsere Papas manchmal Sprüche raushauen, die so vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind, erinnern wir uns gerne an die typischen Papa-Sprüche. Deshalb ein ganz großes Dankeschön, Papa. Was wären wir nur ohne deine Sprüche!