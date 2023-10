"Paw Patrol" ist ein Film für Kinder. Doch in einem Kino in Aachen kam es zu einem folgenschweren technischen Fehler: Vor den Abenteuern der Zeichentrick-Hunde wurden Ausschnitte aus Horrorfilmen gezeigt.

Diese Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Eigentlich richtet sich "Paw Patrol" an Kita-Kinder. Doch ein technischer Fehler hat den kleinen Hundefans in einem Aachener Kino jetzt die Vorschau zu gleich zwei Horror-Schockern gezeigt.

"Es war so was von schockierend". Vor "Paw Patrol" (FSK 0) liefen am Sonntagnachmittag demnach Trailer von den Horrorfilmen "Der Exorzist: Bekenntnis" und "Saw X" (FSK 18). "Es war so was von schockierend", sagt die Mutter eines erst Vierjährigen laut "Bild".

Auch Kinobetreiber Moritz Stürtz räumt ein, das sei sehr unschön für die Kleinen gewesen. "Wir wissen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben", sagt Stürtz. Doch, wie konnte das passieren?

Nach der Panne gab es Freikarten für die Zuschauer von "Paw Patrol"

Dass statt anderer Kleinkinderfilme plötzlich die Horror-Trailer liefen, sei ein Versehen. Durch eine höchst ungewöhnliche Verkettung technischer Fehler kombiniert mit menschlichem Versagen. Normalerweise ist es demnach technisch nicht möglich, bei Filmen ohne Altersbeschränkung wie "Paw Patrol" Trailer mit Altersbeschränkung zu zeigen, erklärt Stürtz. Durch den Fehler liefen aber Trailer mit einer Altersfreigabe ab zwölf Jahren. Die Hauptfilme sind als FSK 16 beziehungsweise 18 eingestuft.

Man habe sich vor Beginn des Films mit den Gästen zusammengesetzt und entschuldigt. Als Wiedergutmachung habe es Freikarten gegeben. Die technischen Fehler seien behoben worden, ähnliche Vorfälle seien für die Zukunft auszuschließen. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet.