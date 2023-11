von Anna Scheibe Kennen Sie das auch? Kaum sinken die Außentemperaturen unter zehn Grad, haben Sie ständig kalte Hände oder Füße. Wer trotz winterlicher Kleidung immer noch friert, kann auf wärmende Gadgets zurückgreifen. Die meisten werden mit Strom betrieben und sind somit wiederverwendbar. Wir stellen Ihnen acht vor.

Es gibt Menschen, die frieren schneller als andere – drinnen wie draußen. Für sie sind wärmende Gadgets in den kalten Herbst- und Wintermonaten geradezu ideal, da viele von ihnen nicht nur zu Hause eingesetzt werden können, sondern auch unterwegs. Hinzu kommt, dass die meisten Geräte elektrisch betrieben werden. Das bedeutet, sie können immer wieder aufgeladen werden und landen nicht im Müll. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl aus acht wärmenden Gadgets.

Wärmende Gadgets für zu Hause und unterwegs

1. Elektrischer Fußwärmer

Wer zu kalten Füßen neigt, ist mit diesem Gadget gut beraten: Der 100 Watt starke Fußwärmer von Medisana besitzt drei Temperaturstufen sowie eine Abschaltautomatik (nach 90 Minuten Laufzeit). Er eignet sich für kleine wie große Füße – laut Hersteller bis Schuhgröße 46. Das weiche Innenfutter kann zudem herausgenommen und gewaschen werden.

2. Sohlenwärmer

Für kalte Füße im Freien eignen sich diese extra dünnen Sohlenwärmer von The Heat Company, welche – laut Hersteller – in jeden Schuh passen und bis zu acht Stunden lang Wärme abgeben sollen. Sie sind in vier verschiedenen Größen erhältlich (Small, Medium, Large, X-Large) und erwärmen sich nach dem Auspacken durch den Kontakt mit Luft von allein.

3. Wärmepads

Ähnlich verhält es sich mit den Taschenwärmern von The Heat Company: Sie passen in jede Jackentasche, können aber auch unter Handschuhen eingesetzt werden. Laut Hersteller hält die Wärme, sobald sie an der Luft aktiviert wurde, bis zu zwölf Stunden lang an. Einziger Wermutstropfen: Die Wärmepads sind leider nicht wiederverwendbar.

4. Elekrischer Handwärmer

Im Gegensatz zu den Wärmepads ist dieser elektrische Handwärmer von Ocoopa durch seinen 5000-mAh-Akku wieder aufladbar. Das zweiteilige Gerät besitzt vier Heizstufen (von angenehm warm bis heiß) und kann durch einen integrierten Magneten einzeln verwendet oder geteilt werden – ohne an Wärme einzubüßen. Laut Hersteller hält diese auf niedriger Stufe bis zu acht Stunden an.

5. Beheizbare Handschuhe

Zum Radfahren, Wandern, Motorradfahren oder Skifahren im Winter noch besser geeignet sein sollen beheizbare Handschuhe, zum Beispiel von der Marke Jkevow: Angetrieben von zwei 5V-4000mAh-Li-Ion Batterien, die wiederaufgeladen werden können, besitzt das Modell drei verschiedene Heizstufen. Zudem verfügen die Handschuhe an Daumen und Zeigefinger über eine Touch-Funktion.

6. Elektrisches Heizkissen

Auf dem Sofa, im Bett oder während der Arbeit soll dieses elektrische Heizkissen von Bedsure für wohlige Wärme sorgen. Dank seiner Größe und einem mitgelieferten Gummiband kann das Gadget an verschiedenen Körperregionen (wie zum Beispiel um Bauch oder Rücken) befestigt werden. Es verfügt über sechs Temperaturstufen, eine Abschaltautomatik sowie einen Überhitzungsschutz.

7. Elektrische Wärmflasche

Anders als eine klassische Wärmflasche wird dieses Modell von Unold elektrisch betrieben – und hält somit (laut Hersteller und Umgebungstemperatur) mehrere Stunden lang warm. Die Aufheizphase dauert ungefähr zehn Minuten lang, anschließend erreicht die Wärmflasche eine Temperatur von bis zu 65 Grad. Auch hier findet sich natürlich ein integrierter Überhitzungsschutz.

8. Elektrischer Kaffeewärmer

Zugegeben, dieses Gadget hält nicht Hände und Füße warm, sondern Kaffee oder Tee. Wer sein Lieblingsgetränk gerne heiß(er) genießen möchte, ohne dass es so schnell auskühlt, der wird mit diesem Gerät zufrieden sein: Laut Hersteller besitzt der Kaffeewärmer zwei Temperaturstufen, zudem schaltet er sich nach acht Stunden automatisch ab.

