Termingerecht planen Wandkalender und Familienplaner: So behalten Sie (auch) 2024 den Überblick

von Anna Scheibe Obwohl jedes Smartphone über seinen eigenen Kalender verfügt, der sogar via App mit anderen Handys synchronisiert werden kann, legen immer noch viele Menschen großen Wert auf einen analogen Terminplaner.

Laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov, die im Auftrag von WEB.DE und GMX.de durchgeführt wurde, präferieren 46 Prozent der Deutschen nach wie vor einen Kalender aus Papier – nur 33 Prozent der Befragten verwenden lieber den Terminplaner ihres Smartphones. Doch woran liegt das eigentlich, dass so viele Menschen im digitalen Zeitalter immer noch einen analogen Kalender bevorzugen, den sie zu Hause an die Wand hängen? Die Begründung ist tatsächlich sehr simpel: weil der (gemeinsame) Umgang damit einfacher ist. Vor allem dann, wenn es darum geht, die gesammelten Termine der ganzen Familie im Blick zu behalten. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem neuen Wandkalender für 2024 sind, finden Sie im Folgenden eine Übersicht verschiedener Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse.

1. Großer Wandkalender 2024

Wenn Sie manchmal das Gefühl bekommen, den Überblick zu verlieren, kann Ihnen ein schlichter Wandkalender dabei helfen, Ihr Jahr besser durchzuplanen. Das 97 mal 67 Zentimeter große Plakat bietet den Vorteil, dass Sie alle Tage, Wochen und Monate auf einmal sehen können – vom Dezember 2020 bis zum Januar 2022. Alle wichtigen Feiertage und Ferientermine wurden bereits im Vorfeld für Sie eingetragen, sodass Sie nur noch Ihre persönlichen Termine ergänzen müssen.

2. 3-Monats-Wandkalender 2024

Der Klassiker von Herlitz bietet den Vorteil, dass Sie immer drei Monate hintereinander im Blick haben. Durch das verschiebbare Kästchen können Sie den aktuellen Tag markieren, aus diesem Grund findet der 3-Monats-Wandkalender besonders gerne im Büroalltag regen Anklang. Doch im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Wandkalender haben Sie hier keine Möglichkeit, eigene Notizen auf dem Papier einzutragen – dafür haben Sie die einzelnen Tage immer fest im Blick.

3. Familienplaner 2024

Wenn Sie Kinder haben, kommen Sie mit einer Zeile pro Tag in der Regel niemals hin – vor allem dann nicht, wenn Sie Ihre eigenen Termine auch noch in dem Kalender unterbringen müssen. Hier gibt es jedoch eine denkbar praktische Lösung: ein Familienplaner mit fünf Spalten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die wichtigsten Termine Ihrer Kinder, die Ihres Partners und auch noch Ihre eigenen in dem Kalender einzutragen. Es gibt aber auch andere Modelle mit zwei oder drei Spalten.

4. Abwischbarer Kalender 2024

Für Menschen, deren Termine sich ständig ändern, ist ein abwaschbarer Wandkalender die bessere Alternative: Statt gecancelte, verschobene oder verlegte Verabredungen durchzustreichen und überzuschreiben, können Sie Ihre Worte in jeder Zeile ganz einfach wegwischen und einen neuen Termin darin eintragen. Damit das Ganze funktioniert, benötigen Sie jedoch auch die dazu passenden wasserlöslichen Folien-Stifte.

5. Kalender für Paare 2024

Auch wenn Sie sich mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin einen digitalen Kalender teilen können, so legen dennoch viele Paare großen Wert auf einen analogen Monatsplaner. Hier können beide Parteien ihre Termine gemeinsam absprechen und in dem Paarkalender eintragen, sodass jeder von Ihnen die wichtigsten Überschneidungen wie Urlaube, Familienfeste, Jubiläen oder Geburtstage immer im Blick behalten.

6. Schreibtischkalender 2023 bis 2025

Wenn Sie keinen Wert darauf legen, dass der Terminplaner gut sichtbar an der Wand hängt, bietet sich ein Schreibtischkalender an: Das Praktische daran ist, dass Sie nicht im Stehen schreiben müssen – zudem fungiert der Planer gleichzeitig auch als robuste Schreibtischunterlage. Bei diesem Kalender können Sie sogar ganze Notizen eintragen, da er eine extra Spalte dafür bietet. Und wenn Sie sich umentscheiden, können Sie dieses Modell auch aufhängen.

7. Tischkalender 2024

Wenn Sie den Kalender lieber im sichtbaren Bereich haben möchte, um Ihre Termine besser im Blick zu behalten, bietet sich ein Tischkalender an. Hier sehen Sie zwar immer nur eine oder maximal zwei Wochen auf einmal, dafür können Sie im Handumdrehen die Seiten umblättern, wenn Sie etwas kontrollieren oder nachschlagen müssen. Für jeden Tag gibt es reichlich Platz zum Schreiben, sodass Sie auch hier persönliche Notizen hinzufügen können.

