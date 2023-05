Als ihr Sohn ein Jahr alt war, trennte sich der Partner von Anne Dittmann, 32. Plötzlich war sie alleinerziehend. Das ist knapp sieben Jahre her. In ihrem Buch "Solo, selbst & ständig" zeigt die Journalistin auf, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Und warum ihre Lebensrealität uns alle angeht.