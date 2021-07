Die Hochzeitssaison läuft derzeit auf Hochtouren: In den Sommermonaten geben sich viele Paare das Jawort, um die milden Temperaturen für ihre Feierlichkeiten – oftmals im Freien – zu nutzen. Stellt sich die Frage: Was schenkt man zur Hochzeit?

Laut einer aktuellen Statistik erhielten die meisten Brautpaare 2020 Geldgeschenke und Gutscheine, dicht gefolgt von Reisegeld und Haushaltswaren beziehungsweise Heimtextilien. Das liegt vor allem daran, dass sich viele Paare für ihre Hochzeit finanziell so verausgaben, dass ihnen eine kleine Finanzspritze sicherlich zugutekommt. Trotzdem möchte der eine oder andere Gast kein (oder nicht nur) Geld verschenken – und ist auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an kreativen Geschenkideen unterschiedlicher Preisklassen, die sie statt oder in Kombination mit ein paar Scheinen zur nächsten Hochzeit mitbringen können.

1. Spardose

Wenn Sie dem Brautpaar Geld schenken möchten, so können Sie dem Präsent etwas mehr Persönlichkeit verleihen, indem Sie die Scheine nicht einfach nur in einem schlichten Umschlag überreichen – sondern in einer thematisch passenden Spardose. So können Sie die Hochzeitskasse auffüllen und haben trotzdem ein optisch ansprechendes Geschenk.

2. Pinata

Ob Süßigkeiten oder Geld, Kondome oder Rosenblätter: In dieser herzförmigen Hochzeitspinata ist allerhand Platz für kleine Leckereien oder Spielereien. Das vierteilige Set enthält – neben der Pinata – noch einen passenden Pinatastab sowie eine Augenmaske als auch einen großen Sack Konfetti.

3. Lego-Hochzeit

Einer der größten Spielzeugherstellern der Welt hat auch eigens zum Thema Hochzeit ein kleines Set herausgebracht – es umfasst 132 Teile und beinhaltet einen Traualtar, Braut und Bräutigam (mit drei Haarfarben zum Wechseln), einen Blumenstrauß sowie allerhand Deko. Ein kleiner Spaß für große Bastelfreunde.

4. Horoskop

Glaubt das Brautpaar an Horoskope? Dann könnte dieser Erlebnisgutschein von Jochen Schweizer genau das richtige Geschenk sein: Es umfasst zwei Partnerhoroskope, die von einem professionellen Astrologen erstellt werden – zum Thema Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen in der Zukunft.

5. Schnapsbank

Trinkt das angehende Brautpaar hin und wieder gerne einen Absacker? Dann finden diese beiden Schnapsgläser sicher einen Platz im Küchenschrank. Sie werden zusammen mit einer kleinen Holzbank geliefert, auf der die Namen von beiden Eheleuten sowie das Hochzeitsdatum individuell eingraviert werden.

6. Handabdruck

Achtung, jetzt wird es romantisch: In diesem Set ist alles enthalten, was Sie für einen lebensechten 3D-Gipsabdruck brauchen. Die Idee dabei ist, zwei ineinandergreifende Hände – vorzugsweise gehört eine Hand der Braut oder dem Bräutigam und die andere der besseren Hälfte – für die Ewigkeit festzuhalten. Ist der Gips getrocknet, kann die Skulptur als Wohnaccessoire genutzt werden.

7. Flaschenlicht

Eine kleine Lichterkette, die in einer Glasflasche steckt und dem Brautpaar (auch in dunklen Stunden) den Tag erhellen soll. Das Besondere an dem Flaschenlicht ist der personalisierte Schriftzug mit den Namen von den Eheleuten. Sie können zudem zwischen fünf verschiedenen Designs wählen.

8. Gästebuch

Als kleines Andenken an die Hochzeit ist das Gästebuch mit extradickem Papier ein ideales Geschenk: Darin können und sollen sich alle Freunde, Kollegen und Familienmitglieder verewigen – und dem Brautpaar ein paar schöne Zeilen, Fotos, Grüße oder Wünsche für die Zukunft geben. Das Design ist zeitlos.

9. Gutschein

Wie bereits zu anfangs erwähnt, gehören Gutscheine mit zu den beliebtesten Hochzeitsgeschenken. Sie mögen zwar nicht sonderlich kreativ sein, ermöglichen dem Brautpaar dafür jedoch, sich einen ganz eigenen Wunsch zu erfüllen. Bei Amazon können Sie den Warenwert festlegen und ein passendes Design wählen.

10. Überraschungsbox

Darf es etwas schlüpfriger sein? Dann ist die Überraschungsbox für Paare "Discover a Secret" von Amorelie – einem Onlineshop für Sexspielzeug – vielleicht eine witzige Geschenkidee. Darin enthalten sind drei Sextoys und zwei Body- und Care-Produkte, welche genau, erfährt das Brautpaar erst nach dem Auspacken.

