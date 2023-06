Wasserbahnen erleben aktuell einen Boom. Wir verraten, wie Sie Ihren Garten in ein kleines Spaßbad verwandeln, was beim Kauf wichtig ist und welche Modelle sich eignen.

von Jan Sägert Warum in die Ferne schweifen, wenn das Spaßbad liegt so nah? Wasserbahnen für Kinder sind das Outdoor-Spielzeug der Stunde. Worauf Sie beim Kauf der Rutschmatten achten sollten und welche Modelle sich für den Garten eignen.

Da werden selbst Mama und Papa noch einmal zu Kindern. Wasserrutschbahnen sind das Spaßtool dieses Sommers. In kaum einem Garten mit etwas Rasen wird nicht gerutscht, geplanscht und gespritzt. Die mehrere Meter langen Matten aus PVC bringen das Spaßbad nach Hause oder in die eigene Parzelle. Ein buntes Badeoutfit, ein Wasseranschluss und ein Fleckchen Wiese sind alles, was man braucht, um den Weg ins Freibad deutlich abzukürzen.

Wasserbahn für Kinder: Darauf sollte man beim Kauf achten

Wer sich eine Wasserbahn für die Kinder zulegen möchte, sollte zunächst den Garten abschreiten. Die meisten Bahnen sind zwischen fünf und neun Meter lang. Damit das Rutschen richtig Spaß macht, sollten einige Meter für den Anlauf und hinter dem Ende der Rutschbahn eingeplant werden. Mutige Wasserratten schießen nämlich gern mal übers Ziel, in diesem Fall das Bahnende, hinaus. Auch seitlich können ein bis zwei Meter Puffer nicht schaden. Irgendwie müssen die Kids ja wieder zum Start kommen. Da die Wasserbahnen zum Rutschen nur aus wenige Millimeter dickem PVC sind, eignen sich ausschließlich (gemähte und möglichst ebene) Rasenflächen für die feucht-fröhlichen Rutschpartien. Da landet man bei entsprechender Technik einigermaßen weich, wenn man sich bäuchlings oder per Gedächtnis-Knieschrubber á la Erling Haaland auf die Matte wirft.

Der Clou an den Wasserbahnen für Kinder ist die integrierte Sprinkleranlage. Alternativ kann die Bahn auch anders bewässert werden. Doch dazu später mehr. In der Regel haben Wasserbahnen für den Garten zwei Einfüllstutzen. Einen für die "Sprinkleranlage" an einer oder beiden Längsseiten und einen zweiten für eine Art Wasserkissen am oberen Ende der Bahn. Das soll die schnellsten Rutschprofis bremsen. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass die Einfüllstutzen möglichst mit dem Schlauchsystem kompatibel sind. Das Wasser kommt zwar auch ohne passendes Adapter in die Bahn. Dabei geht aber häufig jede Menge daneben. Weiteres Problem: Um die Bahn dauerhaft mit Wasser zu besprühen, muss der Wasserschlauch fest mit der Bahn verbunden werden.

So funktioniert eine Wasserbahn für Kinder

Das Prinzip einer Wasserbahn für Kinder ist simpel und schnell erklärt: Über einen Schlauchverbinder aus Kunststoff wird der Gartenschlauch an der Bahn befestigt. Wasser aufdrehen und den Druck so regulieren, dass das Wasser auf der Bahn landet. Erst der Wasserfilm ermöglicht das Schlittern auf der PVC-Bahn. Und ab geht die wilde Fahrt. Womit wir auch schon bei einem wichtigen Hinweis wären. Wasserbahnen sollten grundsätzlich nur auf dem Bauch berutscht werden. Mutige Kids haben großen Spaß daran, auf den Knien zu schlittern. Auch das ist möglich. Wichtigste Spielregel, um Unfälle mit Verletzungen zu vermeiden: Niemals im Stehen rutschen!

Diese Modelle gibt es: 5 Wasserbahnen im Vergleich

1. Intex Wasserrutsche "Racing Fun"

Das Modell "Racing Fun" von Intex ist keine gewöhnliche Wasserbahn. Zunächst braucht man jede Menge Luft statt Wasser, um die etwa 560 Zentimeter lange Bahn fürs Rutschen vorzubereiten. Ist die "Racing Fun" samt den beiden Mini-Surfbrettern mit Haltegriffen aufgepustet, kann der Wasserschlauch angeschlossen werden. Durch das Gefälle am Start kann die Rutsche auch ohne Anlauf benutzt werden. Sie eignet sich zudem perfekt für Geschwister, die sich nur noch darauf einigen müssen, wer mit welchem Board Richtung Finish flitzt. Die "Racing Fun" ist knapp 120 Zentimeter breit und wiegt etwa zehn Kilogramm.

2. H2O GO! Double Slip & Slide

Der Preistipp in diesem kleinen Vergleich. Dafür ist die Slip & Slide von H2O GO! nur knapp fünf Meter lang. Die Sprinkler wurden an einer Seite und am Kopf der Wasserbahn platziert. Das reicht, um die Fläche dauerhaft zu wässern. Dafür muss ein Gartenschlauch angeschlossen werden. Ein zusätzliches Ventil erleichtert und verkürzt das Ablassen des Wassers. Clou dieser Bahn: Es können zwei Kids gleichzeitig rutschen. Idee für den nächsten Kindergeburtstag: das große Wasserbahn-Rutschturnier. Schön: Die Slip & Slide gibt auch als Single-Rutsche oder mit drei Rutschbahnen. Praktisch: Alle Versionen werden mit einem Reparaturflicken geliefert.

3. Zoomyo Wasserrutschmatte XXL

Satte neun Meter Rutschspaß bietet die XXL Wasserbahn von Zoomyo. Zum Lieferumfang gehören neben der Matte zwei Rutsch-Boards, ein Adapter für den Gartenschlauch und zwei Erdnägel aus Kunststoff, um die Bahn auf dem Rasen zu fixieren. Das Wasser spritzt aus kleinen Löchern an einer Längsseite auf die Bahn. Auf der 140 Zentimeter breiten Rutschbahn ist Platz für einen Zweikampf, zum Beispiel zwischen Geschwistern. Kleiner Nachteil dieser Rutschmatte: Für kleine Gartenparzellen oder Grundstücke scheidet das XXL-Modell aus.

4. Playtive Wasserrutsche mit Sprinklerbogen

Vor dem Spaß hat auch der Hersteller der Playtive Wasserbahn eine kleine Herausforderung eingebaut. Denn um diese Wasserrutsche fürs Platschen vorzubereiten, braucht man eine Menge Puste. Sowohl die Umrandung als auch der Bogen müssen mit Luft gefüllt werden. Der Gartenschlauch wird mit einem Ventil (1/2 Zoll) an dem Sprinklerbogen verbunden. Und danach: Wasser marsch! Für zusätzlichen Rutschspaß sorgt ein kleines Bodyboard mit Haltegriffen. Die Playtive Wasserbahn ist solide fünf Meter lang. Mit ihrer Breite von knapp einem Meter ist sie aber nur für ein Kind ausgelegt. Reparaturflicken sind auch hier inklusive.

5. H2O GO! 2er Wasserrutsche

Zum Finale treten zwei bunte Lamas im direkten Duell gegeneinander an. Die beiden aufblasbaren Tiere gehören zur 2er Wasserrutsche von H2O GO!. Die ist zwar nur knapp fünf Meter lang, kann dafür aber schon von Kindern ab drei Jahren bespielt werden. Das Wasser spritzt aus Dutzenden Düsen am Ende der Bahn. Dank einer schwarz-weißen Finishline gibt es keine Zweifel, welches Lama beim feucht-fröhlichen Rutsch-Contest die Nase vorn hatte. Zusammengepackt wiegt diese Wasserbahn nur etwa zwei Kilogramm.

