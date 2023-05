Abkühlung und Badespaß in einem Gadget: Wasserhängematten für heiße Tage

Chillax Abkühlung und Badespaß in einem Gadget: Wasserhängematten für heiße Tage

von Anna Scheibe An heißen Tagen ist die Abkühlung im Wasser eine echte Wonne. Ob im heimischen Garten, am Meer oder im Pool: Ein Gadget darf diesen Sommer nicht fehlen: die Wasserhängematte.

Im Gegensatz zu einer klassischen Luftmatratze besitzt die Wasserhängematte eine Liegefläche, die aus Netz- oder Meshgewebe besteht. Lediglich der Rand oder das Kopf- und Fußelement ist mit Luft gefüllt. Dadurch liegen Sie mit einem Großteil Ihres Körpers im Wasser, ohne unterzugehen. Sie schwimmen also und können sich dabei gleichzeitig abkühlen – eine echte Wohltat, wenn die Temperaturen auf über 30 Grad im Sommer steigen. Die Wasserhängematte hat jedoch auch einen kleinen Nachteil: Sie trägt weniger Gewicht als eine gewöhnliche Luftmatratze, daher sollten Sie vor dem Kauf die maximale Belastbarkeit beachten. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar gängige Modelle vor.

Fünf beliebte Wasserhängematten im Vergleich

1. Intex

Affiliate Link -43% Intex Aufblasbare Wasserhängematte Jetzt shoppen 18,56 € 32,90 €

Diese Wasserhängematte aus PVC von der Firma Intex misst 178 mal 94 Zentimeter und wiegt 480 Gramm. Der aufblasbare Rahmen als auch das separate Kopfteil sind mit Stoff bespannt, um den Liegekomfort als auch die Haltbarkeit zu erhöhen. Die Liegefläche (ohne störende Nähte) besteht aus einem feinen Meshnetz, durch das Wasser eindringen und Ihren Körper beim Schwimmen abkühlen kann. Das Modell gibt es hier in Grün und in Blau.

2. AcserGery

Affiliate Link -58% Aufblasbare schwimmende Hängematte Jetzt shoppen 20,98 € 50,00 €

Sie ist Hängematte, Liegestuhl, Sportsattel und Strandmatte in einem: Der 4-in-1-Poolschwimmer mit Netzboden von AcserGery wurde mit umweltfreundlichem PVC-Stoff überzogen und eignet sich somit ideal für Pools, Strände und Seen. Laut Hersteller liegt die maximale Belastbarkeit – je nachdem, ob Sie sich für ein blaues, gelbes oder pinkes Modell entscheiden – zwischen 120 und 200 Kilogramm. Die Kopfstütze und das Fußteil sind aufblasbar.

3. Bestway

Deutlich weniger Gewicht trägt die Wasserhängematte aus PVC von Bestway: Die maximale Belastbarkeit liegt hier bei 90 Kilogramm. Das 160 mal 84 Zentimeter große und 560 Gramm "schwere" Modell ist in Türkis und Violett erhältlich. Neben dem aufblasbaren Rahmen kann auch das Kopfteil für zusätzlichen Komfort mit Luft gefüllt werden. Die Liegefläche besteht aus einem Meshgewebe, sodass Wasser hindurchdringen und den Körper abkühlen kann.

4. Crivit

Affiliate Link CRIVIT Wasserhängematte mit Kopfkissen Jetzt shoppen 14,99 €

Auch Lidl führt eine Wasserhängematte der Firma Crivit in seinem Sortiment: Das 167 mal 79 Zentimeter lange und 525 Gramm leichte Modell mit zwei Luftkammern (mit Stoffummantelung) ist in Blau und Grün erhältlich. Es besteht aus PVC, Polyester und Nylon und trägt maximal 100 Kilogramm. Durch ein integriertes Kopfteil soll der Komfort erhöht werden, zudem bietet diese wasserdurchlässige Liegewiese eine extrabreite Ablagefläche.

5. Alintor

Affiliate Link 4 IN 1 Wasserspielzeug Pool Jetzt shoppen 13,99 €

Hier wirbt der Hersteller Alintor ebenfalls damit, dass sein Pool-Spielzeug vier verschiedene Funktionen in nur einem Modell vereint: Es ist zu gleichen Teilen Hängematte, Liegestuhl, Drifter und Sportsattel. Aufgeblasen soll die Wasserhängematte aus hochwertigem PVC bis zu 150 Kilogramm Last problemlos tragen können. Sie ist in zwei verschiedenen Farben (Rosa und Blau) erhältlich, besitzt zwei aufblasbare Seitenarme und ein Kopfteil.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.