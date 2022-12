Weihnachtsbücher für Kinder machen die festlichen Tage noch ein wenig schöner, lebendiger und sorgen oftmals für strahlende Augen. Wir haben Tipps für besonders fantasievolle, romantische und inspirierende Weihnachtsgeschichten zum Vor- und Selberlesen.

Die Weihnachtszeit steht unter anderem für Besinnlichkeit, Familie und Herzlichkeit. Den Kleinsten kann man vieles kindgerecht mit passenden Büchern vermitteln: Sie bereiten Informationen verständlich auf und nehmen Kinder und Eltern mit auf fantasievolle Reisen durch meist ansehnlich illustrierte Geschichten, die auch die Großen an die wichtigsten Werte erinnern. Wir stellen zehn Weihnachtsbücher für Kinder vor, die sich auch für den Rest der Familie eignen: zum Vorlesen, zum Selberlesen und zum Anschauen.

1. Mein Weihnachtswunsch für dich

Affiliate Link Mein Weihnachtswunsch für dich Jetzt shoppen 15,00 €

Dieses zauberhafte Buch wurde von Jim Field ("Der Löwe in dir") illustriert und ist für Kids ab drei Jahren geeignet. Es vermittelt kindgerecht zeitlose Werte: Mia und ihre Familie lesen jedes Jahr an Weihnachten einen Brief, den ihr Opa einst geschrieben hat. Er wünschte sich für seine Enkelin eine bessere Welt, in der die Menschen alles dafür tun, die Natur, die Erde und das Wohl ihrer Bewohner:innen zu bewahren. Der Bestsellerautor Michael Morpurgo hat eine moderne Weihnachtsgeschichte erschaffen, die die Wichtigkeit der Familie und des Generationenzusammenhalts sowie Themen wie Verantwortung vermittelt. Und: Dieses Weihnachtsbuch für Kinder trägt das Naturkind-Label von Loewe und wurde nachhaltig produziert. Hier gibt es das Buch.

2. Der kleine Siebenschläfer: Ein Lichterwald voller Weihnachtsgeschichten

Affiliate Link Der kleine Siebenschläfer: Ein Lichterwald voller Weihnachtsgeschichten Jetzt shoppen 12,00 €

In diesem Buch gibt es gleich 24 Geschichten, die Kinder ab vier Jahren faszinieren. Der kleine Siebenschläfer hat noch nie von Weihnachten gehört, doch zum Glück ist die Stadtmaus da, die ihm alles erklärt, was man wissen muss: vom Plätzchen-Backen über den Weihnachtsschmuck bis hin zu Gedichten. Doch am Wichtigsten ist der Weihnachtszauber, der nicht nur den kleinen Siebenschläfer betrifft, sondern alle Tiere im Wald. Hier gibt es das Buch.

3. Eine Weihnachtsgeschichte

Einer der Klassiker schlechthin, der für kleine Weihnachtsfans nicht fehlen darf, ist die Geschichte vom alten Scrooge, einem unverbesserlichen Geizhals. Am Heiligen Abend besuchen ihn sein verstorbener Freund Marley und die Geister der Weihnacht, um ihm aufzuzeigen, was er bisher aus seinem Leben gemacht hat –und worum es wirklich gehen sollte. Sie führen ihn daher auf eine Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Weihnachtsklassiker erscheint hier mit Bildern des Lindbergh-Illustrators Torben Kuhlmann, die die berührende Geschichte noch lebendiger machen. Hier gibt es das Buch.

4. Die wunderbare Weihnachtsreise

Affiliate Link Die wunderbare Weihnachtsreise Jetzt shoppen 16,99 €

Fans von skandinavischen Winterwelten werden dieses Buch lieben, denn es mutet mit tollen Illustrationen und einem besonderen Flair an. Die Geschichte: Anja würde zu gerne einmal dem Weihnachtsmann bei seinen Vorbereitungen helfen und begibt sich in eine Reise durch magische Winterlandschaften. Das Mädchen trifft dabei etwa ein starkes Pferd, ein Rentier und einen riesigen Eisbären. Eine süße Geschichte mit tollen Bildern, die sich vor allem für die Kleineren zum Anschauen lohnt. Hier gibt es das Buch.

5. Schöne Bescherung, Jim!

Auch diese tierische Geschichte ist für kleinere Kids ab etwa vier Jahren geeignet, die sich über lebendige Illustrationen freuen. Im Buch ist im Dschungel die Weihnachtszeit angebrochen. Alle Tiere freuen sich riesig auf das Fest – nur Affe Jim nicht. Weder Weihnachtslieder noch Geschenke noch Süßigkeiten können daran etwas ändern. Doch seine Freund:innen geben nicht auf, um ihm das Fest noch näherzubringen. Das Buch hilft beim Verstehen und dem Umgang mit schwierigen Gefühlen und fördert die emotionale Entwicklung. Hier gibt es das Buch.

6. Weihnachten mit Astrid Lindgren

Affiliate Link Weihnachten mit Astrid Lindgren Jetzt shoppen 25,00 €

Gerade an Weihnachten darf eine Autorin nicht fehlen, wenn es um Weihnachtsbücher für Kinder geht: Astrid Lindgren. In diesem Buch sind die schönsten Geschichten zusammengefasst. Pippi Langstrumpf, Madita, die Kinder von Bullerbü oder Michel aus Lönneberga sind dabei und bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor. Toll zum Vorlesen für die ganze Familie. Hier gibt es das Buch.

7. Das Eselchen und der kleine Engel

Affiliate Link Das Eselchen und der kleine Engel Jetzt shoppen 15,00 €

Diese süße Geschichte ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Es geht um einen Esel, der gerade erst auf die Welt kam und liebevoll von seiner Mama umsorgt wurde. Doch als das Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine Mutter verschwunden. Ein kleiner Engel weiß, wo sie ist: beim Jesuskind, an der Krippe im Stall. Als sich Eselchen und Engelchen auf den Weg dorthin machen, erleben sie das Wunder der Weihnacht. Hier gibt es das Buch.

8. Das Wichtigste an Weihnachten

Affiliate Link Das Wichtigste an Weihnachten Jetzt shoppen 14,95 €

Was ist eigentlich das Wichtigste an Weihnachten? Um diese Frage geht es in dieser Fabel für Kinder. Während der Fuchs denkt, es sei die Gans, glaubt das Reh, es sei der Baum. Der Eisbär träumt von weißen Weihnachten, der Esel erinnert den Ochsen an das Kind in der Krippe. Und am Ende fragen sich die Tiere, ob die Menschen eigentlich wissen, wie die Antwort auf die Frage lautet. Hier gibt es das Buch.

9. Fröhliche Weihnachten, Bobo Siebenschläfer!

Weil viele Kinder Bobo Siebenschläfer lieben, darf er auch in der Liste der Weihnachtsbücher nicht fehlen. In vier neuen Geschichten erlebt er die schöne Zeit bis zum Weihnachtsfest. Besonders toll: Das Buch enthält Bastelanleitungen, Noten und ein Keksrezept zum Nachbacken für die ganze Familie. Hier gibt es das Buch.

10. Ein wirklich wahres Weihnachtswunder

Affiliate Link Ein wirklich wahres Weihnachtswunder Jetzt shoppen 12,00 €

Zum Selberlesen ab acht Jahren oder zum Vorlesen für die ganze Familie lohnt sich diese zauberhafte Geschichte: Manu und seine kleine Schwester Jana sind auf dem Weg nach Hamburg zu ihrem Vater. Die Mama der beiden muss noch arbeiten und Manu soll im Zug ganz allein auf den roten Weihnachtskoffer aufpassen. Und der ist vollgepackt mit Geschenken, Manus Saxofon und Janas Flügel für ihren großen Auftritt als Christkind. Als sie ankommen und den Koffer öffnen, erleben sie einen Riesenschreck. Eine spannende Geschichte mit wunderschönen Illustrationen. Hier gibt es das Buch.

Tipp: Mit einem Gutschein von Thalia können Sie beim Online-Einkauf auch noch etwas Geld sparen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.