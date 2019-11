Einer aktuellen Umfrage zur Folge holen sich die meisten Menschen ihre Anregungen für Geschenkideen im Internet: Das gaben 49 Prozent der Befragten an. Doch obwohl es Millionen Onlineshops gibt, die insbesondere zur Weihnachtszeit mit Rabatten geradezu um sich werfen, gestaltet sich die Suche nach einem besonderen Geschenk für die eigenen Eltern meist als besonders schwierig. Das liegt mitunter daran, dass ihr Haushalt längst komplett ist und sie auch nicht mehr groß auf teure Produkte sparen, die sie sich irgendwann einmal gönnen wollen. Ganz im Gegenteil – die meisten Menschen neigen mit zunehmendem Alter dazu, mit dem zufrieden zu sein, was sie haben. Und trotzdem wollen wir es uns nicht nehmen lassen, ihnen zu besonderen Anlässen wie Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten. Schließlich lassen es sich viele Mütter und Väter auch nicht nehmen, ihre Kinder zu beschenken. Doch welche Weihnachtsgeschenke kommen bei Eltern immer gut an? Im Folgenden finden Sie ein paar Ideen und Anregungen.

1. Food Cubes

Es heißt nicht ohne Grund: "Zuhause schmeckt es immer noch am besten". Denn wer die gesamte Kindheit über von seinen Eltern bekocht wurde, verbindet viele Gerichten mit emotionalen Erlebnissen zu Hause. Trotzdem kann es manchmal recht einseitig schmecken, wenn daheim jedes Mal die gleichen Speisen serviert werden – hier können Sie wieder mehr Schwung und Abwechslung in die Küche bringen, indem Sie Ihren Eltern sogenannte Food Cubes schenken. Dadurch mischen Sie bekannte Zutaten neu und kreieren dadurch neue Geschmackserlebnisse.

2. Familienquiz

An Weihnachten kommt meist die ganze Familie zusammen: Es wird gegessen und gelacht, getrunken und gespielt. Was würde also näherliegen, als Ihren Eltern ein schönes Spiel zu schenken? Das Familienquiz ist eine Art Erzählspiel, in dem es darum geht, Fragen zu beantworten – und dadurch neue, spannende oder überraschende Kenntnisse über seine Familie zu bekommen. Wie haben sich zum Beispiel Ihre Eltern kennengelernt? Gibt es Prominente in Ihrer Familie? Und wo kommen eigentlich Ihre Großeltern her? Diese und viele weitere Fragen sorgen für einen unterhaltsamen Abend. Hier bekommen Sie das Spiel.

3. Senioren-Handy

Für ältere Semester wird es noch schwieriger, ein passendes Weihnachtsgeschenk zu finden. Die Eltern haben meist schon alles, was sie brauchen, und sind nicht immer offen für Neues. Hier können Sie dafür auf praktische Hilfsmittel setzen, die Senioren den Alltag erleichtern – wie zum Beispiel ein Handy mit extra großen Tasten, für das Sie nicht mal einen Vertrag abschließen müssen. Mit einem Notruf-Knopf und einer Taschenlampe ausgestattet, soll das Senioren-Telefon Ihren Eltern im Ernstfall eine Stütze sein. Hier bekommen Sie das Handy.

4. Französischer Rotwein

Ihre Eltern wissen einen edlen Tropfen zu schätzen? Dann sind diese drei französischen Rotweine mit Goldmedaillen-Prämierung ein schönes Weihnachtsgeschenk: In dem Geschenkset enthalten sind ein fruchtiger Terres D’Orb (13 Prozent), ein kräftiger Chateau Malbat (13,5 Prozent) und ein würziger Saint Auriol Chatelaine (14,5 Prozent) – für Weintrinker ein echter Hochgenuss. Die drei Flaschen à 0,75 Liter bekommen Sie hier.

5. Fußwärmer

Wenn die Temperaturen sinken, leiden viele Menschen vermehrt unter kalten Füßen – draußen wie drinnen. Wenn es auch in Ihrer Familie ein Elternteil gibt, dass sich ständig darüber beschwert, dass ihm kalt sei, kann ein elektrischer Fußwärmer die Lösung sein. Der Fußsack verfügt über zwei Temperaturstufen, darüber hinaus gibt es auch zwei Massagestufen: Somit können die Füße Ihrer Eltern nicht nur warmgehalten, sondern zeitlich massiert werden. Den Fußwärmer bekommen Sie hier.

6. Bonsai

Besitzen Ihre Eltern einen eigenen Garten? Dann könnten Sie ihnen einen Bonsai-Baum schenken – allerdings kein fertiges Exemplar, sondern ein Anzuchtset. In dem Starter Kit befinden sich vier verschiedene Samen: Rot-Ahorn, Palisanderholzbaum, Norwegische Fichte und Flammenbaum. Darüber hinaus beinhaltet das Set eine Bonsai-Schale, ein Gieß-Aufsatz und vier Anzuchttöpfe sowie sämtliches Zubehör, dass Sie zum Züchten benötigen (Kokos-Erdtabletten, Holz-Label, Anleitung).

7. Boule-Set

Auch wenn man Boule eher im Sommer spielt, so ist der französische Klassiker trotzdem ein beliebtes Weihnachtsgeschenk für Eltern. Das Set besteht aus sechs Metallkugeln, einer kleinen Holzkugel, einem Maßband und einer Tragetasche. Das Besondere daran ist jedoch, dass Sie eine persönliche Gravur auf den Metallkugeln hinterlassen können – das gibt dem Spiel eine persönliche Note. Obendrein können die Kugeln dadurch beim Spielen nicht mehr verwechselt werden.

8. Steamer

Auf den ersten Blick fragen Sie sich möglicherweise, was ein Steamer ist oder warum Sie Ihren Eltern ausgerechnet an Weihnachten einen Dampfglätter schenken sollten. Aber Fakt ist: Gerade ältere Generationen legen immer noch großen Wert auf gebügelte Kleidung. Auf Reisen ist es jedoch mehr als schwer, seine Sachen knitterfrei zu halten – es sei denn, Sie haben einen Steamer dabei. Das praktische Reisebügeleisen passt in jeden Koffer und hält Ihre Kleidung auch im Urlaub faltenfrei.

9. Bilderrahmen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – das gilt auch an Weihnachten. Warum also nicht mal wieder die eigenen Eltern mit einem schönen Familienporträt überraschen? Wenn Sie keine Idee für ein geeignetes Foto haben, können Sie auch nur den Bilderrahmen verschenken, zum Beispiel mit einem Gutschein für einen Fotografen, der Sie zusammen mit Ihren Eltern (oder auch dem Rest der Familie) professionell ablichten soll. Denn sind wir mal ehrlich: Die meisten Fotos, auf denen Sie mit Ihrer Mutter und / oder Ihrem Vater fotografiert wurden, sind wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte alt. Den Rahmen bekommen Sie hier.

10. Adventskalender für Rentner

Sind Ihre Eltern bereits Rentner? Dann verschenken Sie doch einen passenden Adventskalender zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Darin enthalten sind 24 Produkte, die sich rund um das Thema Frühstück drehen – wie zum Beispiel Marmelade und Honig oder verschiedene (lösliche) Kaffeespezialitäten. Wenn sich Ihre Mutter oder Ihr Vater gerne viel Zeit für ein gemütliches Frühstück nimmt, und davon haben Rentner ja meist mehr als genug, dann ist dieser schöne Adventskalender für Menschen im Ruhestand genau das Richtige für Ihre Eltern.

