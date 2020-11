Haben Sie schon eine Idee, was Sie Ihrer Partnerin zu Weihnachten schenken? Die Auswahl ist groß und daher nicht leicht. Hier finden Sie Ideen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.

Frauen sind wählerischer, wenn es um das richtige Geschenk geht. Deswegen sorgen klassische Geschenke wie Parfum oder Schmuck häufiger für gemischte Reaktionen bei der Partnerin. Die wichtigste Prämisse ist daher, zuhören. Viele Frauen wählen ihre Geschenke mit Bedacht aus, machen schon vor Weihnachten kleine Listen mit Wünschen des Liebsten und erhoffen sich diese Aufmerksamkeit auch vom Partner. Persönliche Geschenke stehen daher hoch im Kurs und verleihen der Beziehung mehr Intimität durch aktives Zuhören. Selbstverständlich gibt es keine Weihnachtsgeschenke nur für Frauen oder Männer, denn ganz gleich, welches Geschlecht es zählt, das richtige Präsent für den beschenkten Menschen auszuwählen. Für diejenigen, die sich Inspiration wünschen, gibt es hier originelle und abwechslungsreiche Ideen für Weihnachtsgeschenke für Frauen (und jeden anderen).

Wellness für Zuhause

Der Alltag kann stressig sein, umso wichtiger ist es, in den eigenen vier Wänden zur Ruhe zu kommen. Dazu gehört auch, sich etwas zu gönnen und die Freizeit angenehm zu gestalten.

Massagekissen

Kennen Sie schon wohltuende Massagegeräte? Es gibt verschiedene Modelle, ob für Nacken, Schultern und Rücken oder für Füße und Hände. Besonders angenehm sind wärmende Shiatsu-Massagekissen. Ihre Partnerin kann das Kissen beliebig positionieren und sich zuhause eine Massage gönnen.



Affiliate Link Amazon: Shiatsu Massagegeräte für Nacken, Schulter, Rücken Jetzt shoppen 45,99 €

Erholsamer Schlaf

Für besseren Schlaf sollen Dinkelkissen sorgen. Befüllt sind sie mit flexiblem Dinkelspelz, der sich an den Körper anpasst. So wird das Gewicht optimal verteilt und der Schlaf erholsamer. Ebenso können Nackenverspannungen, die durch falsches Liegen verursacht werden, gemildert werden oder sogar verschwinden.

Entspanntes Bad

Ein Entspannungsklassiker ist auch das heiße Bad. Noch angenehmer könnte es sein, wenn der Kopf auf einem bequemen Badewannenkissen abgelegt werden kann. Mit den passenden Badeölen lässt sich optimal abschalten.



Affiliate Link Amazon: Geschenkpackung Kneipp Mein Bad, mein Moment Jetzt shoppen 12,66 €

Kaminabend

Für Entspannung und gemütliche Stunden dürfte auch dieser Tischkamin sorgen. Nicht in jeden Haushalt lässt sich ein Kamin integrieren und so haben Sie eine schöne Alternative, die besonders im Winter angenehm ist. Achten Sie beim Kauf darauf, dass das Modell sich für Innenbereiche eignet und rauchfrei ist.

Tipp: Kombinieren Sie eines der Geschenke mit einem Gutschein für eine Paar-Massage. Das sorgt für ein schönes Erlebnis und wohltuende Entspannung.

Gute Gespräche

Ihre Partnerin ist neugierig und mag Gesellschaft? Dann könnte das Erzählspiel "Erzähl mal! Das Familienquiz" ein passendes Weihnachtsgeschenk sein. Das Spiel eignet sich für drei bis acht Spieler und wirft spannende Fragen auf, die im Alltag häufig nicht gestellt werden. Dazu gehören Fragen wie "Gibt es in eurer Familie eine berühmte Persönlichkeit?" oder "Was hast du von Oma und Opa gelernt?"

Affiliate Link Amazon: Erzähl mal! Das Familienquiz Jetzt shoppen 8,69 €

Musik-Fan

Dank kompakter Bluetooth-Lausprecher können Sie Musik heutzutage beinahe überall hören. Für Musik-Fans ist eine kabellose Boombox als Weihnachtsgeschenk ideal. Der kleine Lautsprecher ist wasserdicht und sehr flexibel, ob auf Reisen oder im eigenen Zuhause.

Tipp: Ergänzend könnten Sie Konzerttickets dazu schenken. So halten Sie am Weihnachtsabend nicht nur die Lautsprecher in den Händen, sondern können in der Zukunft gemeinsam etwas erleben.



Affiliate Link -46% Amazon: Ultimate Ears Boom 2 Jetzt shoppen 74,99 € 139,00 €

Gemeinsame Erlebnisse

Gemeinsam Erlebtes schweißt zusammen und bietet im Alltag eine willkommene Abwechslung. Denn sich füreinander Zeit zu nehmen, ist nicht immer leicht. Gemeinsame Erlebnisse zu verschenken bedeutet daher, sich gemeinsame Zeit zu wünschen. Das können die unterschiedlichsten Aktionen sein, wer seine Partnerin kennt, weiß am besten Bescheid was ihr gefällt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Gutscheine mit Erlebnissen zu verschenken. Explosionsboxen machen optisch etwas her und überraschen beim Öffnen mit zahlreichen Schichten. Keine Sorge, wer weniger kreativ ist, wird dank des besonderen Designs der Überraschungsbox schon einen Treffer landen. Mögliche Gutscheine könnten Ausflüge zum Kletterpark, gemeinsames Floating, Koch- und Tanzkurse oder ein Weinseminar sein.

Tipp: Wer aus der Komfortzone heraus geht und sich traut zusammen Neues zu entdecken, der erweitert den Horizont und findet Abwechslung zum Alltag. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie mit Ihrer Partnerin ein neues Hobby.

Affiliate Link Amazon: Kreative Überraschungsbox, faltbares Fotoalbum Jetzt shoppen 10,99 €

Genuss

Tägliche Rituale wie das Trinken von Kaffee oder Tee können für kleine Auszeiten sorgen. Daher ist es wichtig, hochwertige Utensilien zu verwenden und sich Neues zu gönnen.

Kaffee-Fan

Guter Kaffee lässt das Herz jeder Kaffee-Liebhaberin höher schlagen. Dieser Bio-Kaffee ist eine Arabica-Mischung und säurearm. Zum Mahlen von ganzen Bohnen eignet sich diese praktische manuelle Kaffeemühle. In Kombination mit dieser French Press aus Edelstahl wird der Kaffee zu einem schönen Weihnachtsgeschenk. Edelstahl ist als Material tatsächlich besser geeignet, als die klassische Variante in Glas, denn es ist bruchsicher.



Affiliate Link Amazon: French Press aus Edelstahl Jetzt shoppen 29,99 €

Tee-Liebhaberin

Nicht nur Kaffee erfreut sich großer Beliebtheit, sondern auch Tee. Tee-Fans entdecken gerne neue Teesorten. Besonders schön sehen Teeblumen aus — es handelt sich um kleine Blumengestecke aus Tee, die erst im heißen Wasser erblühen. Deswegen sollten Sie Teeblumen am besten mit einer schönen Glasteekanne verschenken. So kann Ihre Partnerin der Teeblumen beim Erblühen zuschauen.



Nachhaltige Geschenke

Weihnachten ist bekanntlich auch ein Fest des Konsums — dieser kann allerdings nachhaltig gestaltet werden. Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern gelebter Alltag in vielen Haushalten. Viele klassische Produkte haben deswegen mittlerweile eine nachhaltige Alternative.

Faire Mode

So auch Sneaker: Bekannt und beliebt ist die nachhaltige Marke Veja. Ihre veganen Sneaker aus Bio-Baumwolle, Naturkautschuk und pflanzlich gegerbtem Leder sind ein ideales Weihnachtsgeschenk für Menschen, die Wert auf nachhaltige und faire Mode legen.

Schöne Alternativen

Insbesondere im Haushalt fallen immer wieder Wegwerfprodukte an. Beliebt sind daher Produkte wie praktische Strohhalme aus Edelstahl oder Küchenrollen aus Bambus. Die Reinigung der wiederverwendbaren Produkte ist einfach und spart langfristig Kosten und Müll. Wer Frischhaltefolie sparen will, der kann auf nachhaltige Bienenwachstücher zurückgreifen.

In Sachen Beauty und Pflege gibt es ebenfalls zahlreiche Alternativen. Handelt es sich um zertifizierte Naturkosmetik, dann werden Öle, Fette, Wachse sowie Duft- und Farbstoffe nur aus pflanzlichen, mineralischen und — mit teilweise — tierischen Rohstoffen hergestellt. Verboten sind dagegen Paraffine, Silikone sowie synthetische Duft- und Farbstoffe. Weleda gehört zu den zertifizierten Naturkosmetikmarken und bietet eine große Auswahl an. Im Winter soll diese reichhaltige Creme besonders gut pflegen und lange Feuchtigkeit spenden.



Affiliate Link Amazon: Weleda Hautcreme "Skin Food", reichhaltige Naturkosmetik Jetzt shoppen 7,86 €

Hobby-Köchin

Kulinarische Experimente gehören für Hobby-Köchinnen dazu, denn das Entdecken neuer Rezepte und Geschmäcker macht Spaß. Natürlich sind begeisterte Köchinnen bereits gut in der Küche ausgestattet und deswegen gilt es als Weihnachtsgeschenk, eine neue und originelle Idee, unter den Baum zu bringen. Die fernöstliche Küche überzeugt dabei mit spannenden Ideen und Gewürzen. Beliebt sind chinesische Teigtaschen aus dem Dampfgarer — sogenannte Dumplings. Das Besondere an den leckeren Teigtaschen ist die Zubereitung. Gegart werden sie nicht in Wasser, sondern ausschließlich mit Wasserdampf. Als Geschenk für Ihre Partnerin eignet sich daher ein traditioneller Bambusdämpfer.

Affiliate Link Amazon: Bambusdämpfer für Dumplings Jetzt shoppen 19,99 €

Tipp: Kombinieren Sie das Geschenk mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Kochkurs. So können Sie beide etwas dazu lernen und bekommen neue Inspiration für den Alltag.

Dekoration

Gegen klassische Geschenke ist nichts einzuwenden, wenn Sie von Herzen kommen und zu Ihrer Partnerin passen. Deswegen ist diese stilechte Glasvase eine schöne Option. Die Marke Nachtmann produziert in Deutschland und hat neben Vasen auch schöne Gläser, Schüsseln oder Kerzenleuchter im Sortiment.

Tipp: Wenn Ihre Frau nicht nur einen Sinn für Dekoration hat, sondern auch einen grünen Daumen, könnte sie sich über einen Kurs freuen, in welchem Sie lernt, wie man schöne Blumengestecke bindet.

Affiliate Link -10% Amazon: Spiegelau & Nachtmann, Vase aus Kristallglas Jetzt shoppen 24,33 € 26,90 €

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Vorneweg sei gesagt, dass es das perfekte Geschenk wahrscheinlich nicht gibt. Schließlich sind Geschmäcker und Wünsche individuell. Wer zuhört und sich Geschenkwünsche schon einige Wochen vor Weihnachten notiert, der landet am sichersten einen Treffer. Achtsam ausgesuchte Geschenke zeigen der Partnerin, dass sie einander gut kennen und wissen, was gefällt. Inspiration suchen ist ebenfalls eine gute Option, immerhin gibt es zahlreiche Geschenke und nicht jedes ist einem bekannt. Im Zweifel fragen Sie ihre Partnerin ehrlich, was sie sich wünscht, denn dann liegen Sie mit Ihrem Geschenk garantiert richtig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.