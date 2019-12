Laut einer aktuellen Statistik zählen (Geld-)Gutscheine nach wie vor zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken – dicht gefolgt von Büchern und/oder E-Books, Lebensmitteln, Spielwaren, Events und Kleidung (Stand 2019). Diese sind in erster Linie praktisch, aber nicht sonderlich kreativ. Und das ist auch der Grund, warum wir uns oftmals damit schwer tun, ein passendes Präsent für jemanden zu finden, der uns am Herzen liegt. Immerhin wollen wir Freunden, Partnern, Kollegen oder Familienmitgliedern nicht den Eindruck vermitteln, wir hätten uns keine Mühe bei der Geschenkauswahl gegeben. Doch womit kann man zum Beispiel eine Person heutzutage noch überraschen, die man schon länger kennt? Denn gerade dann wird es jedes Jahr schwieriger, etwas zu finden, dass sie noch nicht besitzt. Wenn Sie noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für Männer sind, helfen Ihnen die folgenden Ideen möglicherweise weiter, etwas zu finden, das Sie in der Form noch keinem geschenkt haben.

1. Bierbrauset

Wenn die zu beschenkende Person gerne Bier trinkt, ist dieses Set genau das Richtige: Es enthält nicht nur alle Zutaten, die man(n) benötigt, um sein eigenes Weihnachtsbier herzustellen, sondern auch das dazu passende Fünf-Liter-Fass als Gärbehälter. Die Vorbereitung an sich dauert nur zehn Minuten – und bereits sieben Tagen später können Sie schon das Ergebnis trinken. Durch besondere Zutaten wie Orangen, Wacholderbeeren, Zimt, Nelken, buntem Pfeffer und Sternanis bekommt das Bier eine weihnachtliche Geschmacksnote. Soll es lieber wie ein richtiges Hopfengetränk schmecken, finden Sie hier auch ein klassisches Bierbrauset mit gewöhnlichen Zutaten als Weihnachtsgeschenk.

2. Armbanduhr

Wenn es etwas teurer sein darf, eignen sich hochwertige Armbanduhren als ideale Weihnachtsgeschenke für Männer: Egal, ob von Hugo Boss oder Fossil, Tommy Hilfiger oder Diesel – jedes Modell wird in einer passenden Geschenkbox verschickt, sodass es unbeschadet beim Empfänger ankommt. Bevor Sie sich jedoch für eine Uhr entscheiden, sollten Sie sich Gedanken darüber machen, welches Modell am besten zu der beschenkenden Person passt. Ein wichtiges Indiz ist sein Styling: Trägt er lieber sportliche oder schicke, moderne oder elegante Kleidung? Hier können Sie sich vom Kleidungsstil inspirieren lassen und eine Uhr bzw. ein modernes Armband wählen, das dem Geschmack des Trägers am ehesten entsprechen könnte.

3. Star Wars

Ein ganzes Jahr lang mussten Fans der Star-Wars-Saga auf den neunten Teil der Filmreihe warten – Mitte Dezember ist es endlich soweit: "Der Aufstieg Skywalkers" kommt in die deutschen Kinos. Was könnte sich hier als Weihnachtsgeschenk also besser eignen, als ein an die George-Lucas-Filme angelehnter Merchandise-Artikel, der nicht nur schön aussieht, sondern auch einen praktischen Nutzen hat. Wie zum Beispiel ein Toaster, der wie Darth Vaders Kopf aussieht oder eine Popcorn-Maschine, die wie der Todesstern aussieht. Aber auch die R2D2-3D-Keksdose, die Star-Wars-Fußmatte oder -Lampe, je ein Salz- und Pfefferstreuer in Form von Darth Vader und einem Storm Trooper oder auch das Darth-Vader-Waffeleisen sind durchaus nicht zu verachten.

4. Gin Tasting

Gin hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Trend-Getränk entwickelt – vor allem in Kombination mit Tonic Water. Da ist es kaum verwunderlich, warum es inzwischen ein buntes Potpourri unterschiedlicher Marken und Sorten gibt, die Gin-Liebhabern verschiedene Geschmackserlebnisse bieten. Doch warum nicht mal etwas Neues ausprobieren? In diesem Rezeptbuch warten 150 verschiedene Drinks darauf, ausprobiert zu werden. Noch spannender wird es jedoch, wenn Sie Ihren eigenen Gin herstellen: In diesem Set finden Sie alles, was Sie dafür benötigen. Zu guter Letzt gibt es auch noch eine Vielzahl feiner Gin-Gewürze, die einzig dafür gedacht sind, einen klassischen Gin Tonic zusätzlich zu verfeinern.

5. Grillkoffer-Set

Männer, die gerne grillen, warten in der Regel nicht bis zum Sommer, um sich ein schönes Stück Fleisch im Freien zu brutzeln. Stattdessen wird auch schon mal im Winter der Grill angeschmissen, wenn es das Wetter zulässt. Hier können Sie in jedem Fall Punkte sammeln, wenn Sie diesen 28-teiligen Grillkoffer verschenken. Darin befindet sich alles, was man(n) zum Grillen benötigt: ein Spatel, eine Gabel, eine Zange, eine Grillmatte, ein Backpinsel, ein Grillpinsel, eine Bürstenhand, ein Fleischthermometer, zwei Tischmesser und Gabeln, zwei Shaker, acht Maishalter und vier Spieße – alles aus Edelstahl.

6. Personalisiertes Werkzeug

Weihnachtsgeschenke für Männer sollen zwar in erster Linie praktisch sein, können aber dennoch eine persönliche Note vertragen. Gerade Werkzeug bietet die ideale Möglichkeit, etwas darin einzugravieren – sei es ein schöner Spruch, ein lieber Gruß oder einfach nur den Namen der zu beschenkenden Person. Ein Hammer aus Holz oder Metall zum Beispiel bietet genügend Platz, um darauf eine persönliche Nachricht zu hinterlassen. Alternativ dazu gibt es auch Zollstöcke, Wasserwaagen oder Werkzeugkisten, die Sie gravieren lassen können. Achten Sie jedoch im Vorfeld unbedingt darauf, dass sich keine Rechtschreibfehler in Ihrer Nachricht befinden, denn wurde sie erst eingraviert, kann sie nicht mehr geändert werden.

7. Whisky-Steine

Guter Whisky hat seinen stolzen Preis – umso ärgerlicher ist die Tatsache, dass gewöhnliche Eiswürfel den Geschmack des edlen Tropfens verwässern, sobald sie schmelzen. Eine optisch schönere wie auch praktischere Lösung bieten sogenannte Whisky-Steine, die wiederverwendet werden können. Sie müssen im Vorfeld nur für vier Stunden ins Eisfach gelegt werden und kühlen anschließend jedes alkoholische Getränk, dessen Geschmack nur pur am besten zur Geltung kommt. Verpackt als Geschenkset ist dieses kleine Gimmick das perfekte Präsent für Männer, die gerne Whisky trinken. Alternativ dazu gibt es auch Steine aus Edelstahl.

8. Marvel und DC

Ob Hulk oder Spiderman, Deadpool oder Batman, Thor oder Captain America: Nicht nur die Comics, sondern auch die Filme haben längst Kultstatus erreicht. Da ist es kaum verwunderlich, dass es rund um die Avengers und andere Superhelden von Marvel und DC zahlreiche Merchandise-Artikel gibt, die Männerherzen höherschlagen lassen – vom Bademantel über Hauspuschen bis hin zu Bettwäsche und Kissen, Untersetzer und Backofen-Handschuhe können Sie zwischen vielen verschiedenen Produkten wählen. Und das Beste daran ist: Auch für die Bösewichte der Comicreihen gibt es eine Bandbreite an witzigen Gadgets, die sich unterm Weihnachtsbaum sicher gut machen würden. Achten Sie hier jedoch auf die Lieferzeiten, da es durchaus sein kann, dass einige Artikel eine längere Anreise haben.

