Alle Jahre wieder: Die Weihnachtsbäckerei in den eigenen vier Wänden

Irgendwie ist sie immer ähnlich und doch jedes Jahr aufs Neue bezaubernd: Die Weihnachtszeit versetzt Familien- und Freundeskreise in gemütliche Stimmung, die zu verschiedenen Aktivitäten einlädt. Inspiration für schöne Weihnachtsaktivitäten finden Sie hier.

So gemütlich wie die Weihnachtszeit ist wohl kaum eine andere Zeit des Jahres. Nicht nur das Wetter lädt zu Gemütlichkeit, Heißgetränken und Gebäck ein, auch die Musik, Lichter und Menschen scheinen jedes Jahr einem Weihnachtszauber zu verfallen. Diese Highlights dürfen unter den Weihnachtstrends auch 2023 nicht fehlen.

Nachhaltig Kekse backen

Kekse backen ist für viele Weihnachtsfans ein wiederkehrendes Ritual. Die Auswahl an leckeren Plätzchen ist dabei riesig. Das Gebäck findet meist Platz auf einem Backblech, das mithilfe von Backpapier vor klebrigem Teig geschützt wird. Das Backpapier landet nach wenigen Anwendungen im Müll, weil es verschmutzt oder bereits zu oft erhitzt wurde. Wer nachhaltig backen möchte, kann das Wegwerfprodukt durch eine wiederverwendbare Backmatte aus Silikon ersetzen. Die praktischen Matten können (bei richtiger Pflege) über mehrere Jahre Verwendung finden. Selbstverständlich eignen sich die Backmatten für das ganze Jahr, ob Weihnachtsgebäck, Ofengemüse oder Pizza, das Gadget ersetzt zuverlässig klassisches Backpapier.

Glühwein kochen

Er duftet gut, schmeckt und wärmt von innen und außen: Mit einem leckeren Glühwein lässt sich so manch kalter Winterabend gemütlich ausklingen. Der Name verrät es bereits, denn in Glühwein steckt das Wort glühen: Der Wein muss warm getrunken werden. Ein Glühweinkocher kann mühelos einige Liter (es gibt unterschiedliche Größen) des winterlichen Heißgetränks warmhalten und verfügt über einen praktischen Zapfhahn.

Weihnachtsschmuck basteln

Kleine Weihnachtsfans freuen sich über kreative Beschäftigung, wenn es draußen nass und kalt ist. Im Winter können Bastelstunden mit den Eltern und Geschwistern auf das Weihnachtsfest einstimmen. Es lassen sich dabei zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Kleinen sind beschäftigt und es entsteht schöne Dekoration für Haus und Garten. Inspiration liefern praktische Bastelsets. Tipp: Wer noch nach Geschenken für Oma, Opa, Onkel oder Tante sucht, kann diese auch einfach selbst basteln.

Gemütlichkeit zelebrieren

Draußen ist es kalt, es regnet oder schneit und das Sofa sieht noch einladender aus als sonst. Zeit, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Das folgende Textil-Gadget vereint zwei Dinge in einem Kleidungsstück: eine Decke und einen Hoodie. Diese Kombination ist nicht nur warm, sondern auch gemütlich. Wer öfter nach der Decke sucht oder zum Frieren neigt, wird die tragbare Modeschöpfung während des Winters wahrscheinlich nicht mehr ablegen.

Geschichten lauschen

Der Decken-Hoodie sitzt? Eingekuschelt auf dem Sofa lässt es sich nun wunderbar Geschichten lauschen. Ob allein mit einem weihnachtlichen Hörspiel oder gemeinsam beim Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte. Beispielsweise mit einem Buch von der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf, Autorin des weltbekannten "Nils Holgersson".

