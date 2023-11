Es scheint so, als würden Sie gerne einen Biertrinker oder eine Biertrinkerin beschenken. Glück gehabt, ist dieser Schlag Mensch in der Regel genügsam, was Geschenke betrifft.

Die Hobbyköche

Der oder die zu Beschenkende ist ein kleiner Hobbykoch? Kein Problem, für Küchenfüchse gibt es eine Vielzahl an tollen Adventskalendern.

In der Preiskategorie bis 50 Euro ist ein Rezept-Adventskalender eine gute Idee. "A Plätzchen a Day, keeps the Weihnachtsstress away" (Affiliate-Link) kostet beispielsweise nur fünf Euro und bietet 24 kreative Rezeptideen für die Vorweihnachtszeit.

30 Euro berappen Sie dagegen für den kleinen Gewürzkalender von Just Spices (Affiliate-Link). Darin enthalten sind 24 kleine Gewürztüten, mit denen Hobbyköche ihre Gericht veredeln.

Ab 50 bis 100 Euro können Sie natürlich auch zur größeren Version des Gewürzkalenders (Affiliate-Link) greifen, in der größere Gewürzmischungen und ein Kochbuch enthalten sind.

Spielt Geld keine Rolle, schauen Sie sich den Adventskalender von Cheflife an. Der kostet zwar 279 Euro, aber beinhaltet dafür auch Küchenutensilien.