Einen Adventskalender für Freunde, Familie oder Partner zu finden, ist gar nicht so leicht. Fehlt Ihnen die Inspiration, hilft das stern-Quiz. Nach nur neun kurzen Fragen verrät es, was der zu beschenkenden Person gefallen könnte.

Die Vorweihnachtszeit ohne Adventskalender zu verbringen ist möglich, aber freudlos. Sich selbst mit einem Kalender zu verwöhnen, ist ein leichtes Spiel. Anderen Menschen damit eine Freude zu bereiten weniger. Und weil das so ist, sind im November viele Menschen verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Adventskalender, mit dem sie ihre Liebsten überraschen können. Geht es Ihnen ähnlich, offenbart das stern-Quiz in nur wenigen Minuten hilfreiche Inspiration. Also zurücklehnen und durchklicken, damit Sie die Vorweihnachtszeit weniger mit Grübeln und mehr mit Glühwein und Keksen verbringen können.

Hinweis: Falls Ihnen das Quiz nicht die gewünschten Antworten geliefert hat, seien Sie unbesorgt. Wir haben uns die Mühe gemacht, aufzuschreiben, über welche Adventskalender sich Frauen, Männer und Kinder freuen. Daneben haben wir auch zahlreiche Adventskalender getestet, beispielsweise den Flaconi-Adventskalender für Männer und Frauen, den Rituals-Adventskalender oder auch den Amazon-Spirituosen-Adventskalender sowie den MyMüsli-Adventskalender. Adventskalender für Bier-, Wein- oder Whisky-Liebhaber haben wir natürlich auch zusammengefasst.

