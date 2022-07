Zum Verwechseln ähnlich: Die kleine Gasse "The Shambles" im englischen York bietet sogar Parkplätze für Besen an.

Ein Tag in der Winkelgasse Das können "Harry Potter"-Fans in der fiktiven Straße shoppen

von Hannah Leonhard Die Winkelgasse gibt es eigentlich nicht, sie existiert nur in der Fantasie zahlreicher "Harry Potter"-Fans, die sich einen Besuch in der zauberhaften Straße wünschen. Lust auf einen fiktiven Einkaufsbummel? Los geht's.

"Harry Potter"-Fans müssen nicht zweimal überlegen, wenn sie den Begriff Winkelgasse hören. Jung und Alt shoppen in der fiktiven Einkaufsstraße alles, was das Zaubererherz begehrt. Von Zauberstäben über Bücher, Besen und magische Wesen. Die Winkelgasse (im Original: "Diagon Alley") ist nämlich die Haupteinkaufsstraße in London für Hexen und Zauberer.

Eingeweihte wissen, die Winkelgasse ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Man erreicht sie nur auf magischen Wegen. Entweder über das Flohnetzwerk, durch Apparieren oder über ein magisch zu öffnendes Portal im Hinterhof des Pubs "Zum tropfenden Kessel". Dort befindet sich eine Backsteinmauer und nur wer den magischen Code kennt, kann durch einen immer größer werdenden Torbogen in die Winkelgasse gelangen. Wie wäre es, sich einen Tag an die Fersen eines Magiers zu heften und die Winkelgasse zu erkunden? Überblick über mögliche Ziele gibt dieser Shopping-Guide.

Der Winkelgasse zum Verwechseln ähnlich

Wer einen ansatzweise realen Eindruck von der fiktiven Winkelgasse bekommen möchte, sollte sich die Gasse "The Shambles" im englischen York anschauen. Die Stadt liegt im Norden des Landes und zeichnet sich nicht nur durch eine beinahe die ganze Stadt umrundende Stadtmauer und eine bekannte Kathedrale aus, sondern eben auch durch eine kleine Straße, die der Winkelgasse aus "Harry Potter" zum Verwechseln ähnlich sieht. Zu finden gibt es dort sogar Parkplätze für Besen sowie Shops für "Harry Potter"-Fans mit verschiedenen Gadgets.

Harry Potter in der Realität: Die Gasse "The Shambles" in York sieht der Winkelgasse ähnlich. © stern

Bekannte Geschäfte der Winkelgasse

Affiliate Link Lego Harry Potter "Winkelgasse" Jetzt shoppen 169,00 €

In der Winkelgasse tummeln sich nicht nur zahlreiche magische Geschöpfe, sondern auch viele Geschäfte, die Bücher, Schreibwaren, Lebensmittel, Sportartikel und allen erdenklichen Zaubererbedarf vertreiben. Angehende Zauberer und Hexen besuchen die verwinkelte Gasse zum ersten Mal und können sich dort mit Schulbüchern und Schulutensilien für den Unterricht in Hogwarts eindecken. Darüber hinaus finden sich viele weitere Einkaufsmöglichkeiten in der Winkelgasse (nur aus den Büchern bekannte Läden):

Apotheke

Eeylops Eulenkaufhaus

Florean Fortescues Eissalon

Flourish & Blotts

Freud und Leid

Gringotts

Madam Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten

Magische Menagerie

Ollivanders

Potages Kesselladen

Qualität für Quidditch

Twilfitt und Tatting

Weasleys zauberhafte Zauberscherze

Los geht's: Fiktive Shoppingtour durch die Winkelgasse

Die Waren der Zauberergasse gibt es natürlich nicht in der Realität. Was es aber wirklich zu kaufen gibt, sind zahlreiche Gadgets für Fans des "Harry Potter"-Universums. Eine Auswahl finden Sie hier.

Qualität für Quidditch

Affiliate Link Harry Potter Quidditch Arena Spielset Jetzt shoppen 23,99 €

Quidditch ist DER Sport in der Zaubererwelt. Kaum ein anderes Spiel ist so rasant und magisch wie das Spiel mit den Besen. Ganz klar, dass es beim Bummeln in der Winkelgasse einen Abstecher in das Sportgeschäft "Qualität für Quidditch" braucht. Kaufen könnte man hier zum Beispiel ein Quidditch-Spiel in Miniaturformat.

Flourish & Blotts

In der Zaubererbuchhandlung Flourish & Blotts gibt es Lektüre zu finden. Mitnehmen könnte man hier das Werk "Quidditch im Wandel der Zeit" oder wahlweise direkt das komplette Paket mit den Schulbüchern "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", "Quidditch im Wandel der Zeiten" und "Die Märchen von Beedle dem Barden" im Set.

Eeylops Eulenkaufhaus

Harrys treue Begleiterin ist seine Eule Hedwig. Die Schnee-Eule stellt ihm nicht nur seine Post zu, sondern ist auch seine Verbündete. Im Eulenkaufhaus in der Winkelgasse könnten Fans ihre eigene Eule finden. Natürlich keine echte, aber dafür eine kuschelige Hedwig aus Plüsch.

Madam Malkins

Affiliate Link Harry Potter Kinder Hogwarts Socken alle Häuser Jetzt shoppen 15,95 €

Der Zauberer und die Hexe von Welt trägt natürlich nicht immer nur einen Umhang oder einen Hut. Im Geschäft Madam Malkins können sich modebewusste Magier zu verschiedenen Anlässen einkleiden. Beliebt sind sicher Kleidungsstücke im Design der verschiedenen Häuser von Hogwarts.

Ollivanders

Affiliate Link -10% Harry Potter Zauberstab Jetzt shoppen 17,99 € 19,99 €

Ohne einen Zauberstab können Zauberer und Hexen ihr Handwerk nicht ausüben. Selbstverständlich müssen Fans deswegen dem traditionsreichen Zauberstabgeschäft Ollivanders einen Besuch abstatten und von ihrem Zauberstab ausgewählt werden.

Weasleys zauberhafte Zauberscherze

Affiliate Link Harry Potter Candy Lover's Pack Jetzt shoppen 9,99 €

Verzauberte Tricks und Scherzartikel lassen sich nicht in die Realität transportieren. Denkbar wäre aber der Kauf von einigen magischen Snacks wie dem Schokofrosch oder den Bertie Botts Bohnen.

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.