Wiederverwendbare Taschenwärmer sorgen beim Herbst- und Winterspaziergang für warme Hände. Welche Exemplare es gibt und wie diese Ihre Hände wärmen, verrät der Vergleich.

Mit dem Herbst kommt die Kälte und mit der Kälte kommen frostige Finger. Selbst bei bester Durchblutung helfen ab gewissen Temperaturen nur zwei Dinge gegen klirrende Hände: erstens Handschuhe. Die sind in gewissen Situationen leider lästig, beispielsweise wenn am Smartphone eine Nachricht verschickt werden will. Zweitens hilft es, seine Hände tief in der Jacken- oder Manteltasche zu vergraben. So richtig lauschig wird es für die Pfoten dort aber erst mit wiederverwendbaren Taschenwärmern, die den Händen zusätzlich einheizen. Netter Nebeneffekt: Die Wärme strahlt auch auf den Körper ab.

Bei der Wahl eines Taschenwärmers bieten sich Ihnen drei Möglichkeiten: Die klassischen, mit Natriumacetat befüllten Kristallwärmer, die sich durch Aufkochen wieder verflüssigen und circa 500 Mal benutzbar sind. Alternativ setzen Sie auf elektrische Taschenwärmer. Deren Vorteil ist, dass sie deutlich länger heizen und verschiedene Heizmodi bieten, im Vergleich zu den Kristallwärmer wegen ihrer Akkus aber nicht so umweltfreundlich sind. Und dann gibt es noch Zippo-Handwärmer, die mit Benzin heizen.

Wiederverwendbare Taschenwärmer: Elektrische Modelle

Schauen wir uns zuerst die elektrischen Taschenwärmer an. Sie dürften wohl die meisten Käufer locken, auch wenn sie mehr als doppelt so teuer sind wie die Knickwärmer mit Salzkristallen. Grund dafür dürfte sein, dass elektrische Taschenwärmer auch noch als Powerbank fungieren, die Ihr Smartphone lädt, wenn Sie bereits warme Finger haben. Praktisch!

Buicxjz: Wiederverwendbarer Taschenwärmer

Temperatur: 45, 50, 55 Grad

45, 50, 55 Grad Dauer: Bis zu acht Std. laut Hersteller (pro Riegel)

Bis zu acht Std. laut Hersteller (pro Riegel) Besonderheit: Taschenlampe, zwei Riegel

Los geht es mit einem Taschenwärmer-Set des Herstellers Buicxjz. Zum Glück ist die Handhabe der beiden Heizstäbe leichter als die Aussprache des Herstellernamens. Der verspricht übrigens bis zu acht Stunden Heizleistung pro Riegel, das allerdings auf der niedrigsten Stufe bei 45 Grad. Je höher Sie den Taschenwärmer einstellen, desto schneller schmilzt natürlich der Akku. Neben 45 Grad bieten die beiden Riegel noch 50 und 55 Grad Heizleistung. Schön: An beiden Stäben befinden sich Taschenlampen, die durchaus nützlich sind in der dunklen Jahreszeit. Per Magnet halten sich die beiden Taschenwärmer übrigens aneinander fest. Schade: Als Powerbank für Ihr Smartphone können Sie die wiederverwendbaren Taschenwärmer nicht nutzen, auch wenn der laut Hersteller 10.000 Milliamperestunden große Akku dazu durchaus in der Lage wäre.

Eggorise-Taschenwärmer und Powerbank

Temperatur: 45, 50, 55 Grad

45, 50, 55 Grad Dauer: Bis zu 15 Std. laut Hersteller (bei niedrigster Temperatur)

Bis zu 15 Std. laut Hersteller (bei niedrigster Temperatur) Besonderheit: Powerbank

Wenn Sie einen Taschenwärmer mit integrierter Powerbank suchen, könnte dieses Modell von Eggorise passen. Es bietet leider keine Taschenlampe und lässt sich auch nicht in zwei Taschenwärmer teilen, dafür lädt der laut Hersteller ebenfalls 10.000 Milliamperestunden große Akku Ihr Smartphone bei Bedarf auf. Wenn Ihr Handy nicht geladen wird, verspricht der Hersteller bis zu 15 Stunden Wärme. Das gilt natürlich nur bei der niedrigsten Temperatur, denn der Taschenwärmer bietet wieder drei Temperatureinstellungen: 45, 50 und 55 Grad.

Je heißer Sie ihn einstellen, desto schneller schmilzt der Akku. Damit eint er sich mit dem ersten Taschenwärmer im Vergleich. Wichtig: Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel enthalten. Wenn Sie beispielsweise ein iPhone mit Lightning-Anschluss besitzen, brauchen Sie ein entsprechendes Kabel, um das Smartphone an dem wiederverwendbaren Taschenwärmer aufzuladen. Er bietet aber auch eine USB-A-Buchse, weshalb Sie dafür auch das Kabel des iPhone-Ladegeräts verwenden können.

OCOOPA-Handwärmer Split-Magnetic

Temperatur: 45, 50, 55 Grad

45, 50, 55 Grad Dauer: Bis zu 16 Std. laut Hersteller (acht Stunden pro Riegel bei niedrigster Temperatur)

Bis zu 16 Std. laut Hersteller (acht Stunden pro Riegel bei niedrigster Temperatur) Besonderheit: Powerbank, teilbar in zwei Riegel

Der letzte elektrische wiederverwendbare Taschenwärmer im Vergleich vereint fast alles aus beiden Welten: Es handelt sich um ein Set aus zwei Taschenwärmern, an denen Sie Ihr Smartphone aufladen können. Was fehlt, ist die Taschenlampe. Pro Taschenwärmer verspricht der Hersteller eine Akkuladung von 5.000 Milliamperestunden. Auf niedrigster Stufe soll das acht Stunden Wärme garantieren. Natürlich bietet auch dieser Taschenwärmer unterschiedliche Temperaturen, wieder handelt es sich dabei um die bereits bekannten 45, 50 und 55 Grad und wieder verringert sich die Laufzeit, je höher Sie die Temperatur einstellen. Wenn Sie nur einen Taschenwärmer benötigen, halten sich die beiden Seiten per Magnet aneinander fest. An eine USB-A-Buchse können Sie das Ladekabel Ihres Smartphones klemmen, um es zu laden. Wichtig: Im Lieferumfang ist nur ein Ladekabel für den Taschenwärmer enthalten.

Wiederverwendbare Taschenwärmer mit Kristallen

Kommen wir zu den wiederverwendbaren Taschenwärmern, die mit Wasser-Salz-Gemischen arbeiten. Meist befindet sich in den Handwärmen ein Gemisch mit Natriumacetat. Dabei handelt sich um ein kristallisierendes Salz. Die Mischung ist ungiftig. Der Clou hinter den Kristallwärmern ist, dass sich die Salzkristalle durch Erwärmen im Wasser lösen und gelöst (also flüssig) bleiben, wenn sie abkühlen. Sie speichern die Wärmeenergie und geben sie erst frei, wenn die Salz-Wasser-Mischung durch ein Knicken der Metallplättchen gestört wird. In der Folge kristallisieren sie wieder. Sie ahnen es bereits: Um die Kristalle wieder zu lösen, müssen sie erhitzt werden. Das gelingt mit kochendem Wasser. Feuerzeug oder andere Hitzequellen halten Sie bitte von den Taschenwärmern fern.

Lifesystems Wiederverwendbare Taschenwärmer

Ein durchaus schlichter Taschenwärmer ist das Zweierset von Lifesystems. Laut Hersteller müssen Sie die beiden Wärmer circa acht Minuten in kochendem Wasser belassen, um die darin befindlichen Salzkristalle zu lösen. Knicken Sie dann das kleine Metallplättchen, spenden die Taschenwärmer circa 45 Minuten Wärme. Das ist im Vergleich zu den elektrischen Taschenwärmern natürlich wenig, die brauchen aber auch deutlich länger, um sich voll aufzuladen. Verschiedene Wärmestufen bieten die Taschenwärmer nicht. Laut Hersteller beträgt ihre Wärmeleistung um die 54 Grad.

4er-Set Taschenwärmer Pinguin

Gleiches Prinzip, anderes Motiv: Wenn Kindertaschen und Hände gewärmt werden wollen, helfen diese Pinguin-Taschenwärmer im Winter. Sie funktionieren natürlich genauso wie die Taschenwärmer von Lifesystems. Sie müssen die Pinguin-Wärmer also in kochendem Wasser "aufwärmen". Durch ein Klicken der Metallplatte lösen sich dann die Salzkristalle und geben die Wärme frei. Wie lange die Taschenwärmer wärmen und bei wie viel Grad sie das tun, verrät der Hersteller nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass sie ähnlich warm und lange wie die Taschenwärmer von Lifesystems schaffen, also um die 54 Grad und das eine Dreiviertelstunde.

Taschenwärmer-Set

Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen Wichtelgeschenk für eine Person mit kalten Händen sind, könnten diese Taschenwärmer passend sein. Sie funktionieren genauso wie die beiden anderen Kristallwärmer im Vergleich, bestechen aber durch ihr weihnachtliches Motiv. Im Viererset sind die "erwachsenen" Handwärmer allerdings geringfügig teurer als die Pinguine.

Wiederverwendbarer Handwärmer von Zippo

Wenn weder Kristalle noch elektrische Taschenwärmer für Sie infrage kommen, hat Zippo für Sie einen Handwärmer im Angebot, der mit Öl heizt. Vom Design erinnert der Handwärmer natürlich etwas an die ikonischen Feuerzeuge des Herstellers. Ein Feuerzeug brauchen Sie auch, um den Handwärmer in Betrieb zu nehmen. Weil in ihm die gleiche Brennflüssigkeit wie im Feuerzeug zum Einsatz kommt, eignet er sich vor allem für Besitzers eines Zippos. Seine Handhabe ist logischerweise umständlicher und etwas gefährlicher als bei den anderen Handwärmern, weil er vorsichtig befüllt werden will und das Benzin in ihm langsam verbrennt.

Laut Zippo spendet der Handwärmer einmal aufgefüllt bis zu zwölf Stunden Wärme. Damit liegt er mit Abstand an der Spitzer aller Wärmer. Allerdings müssen Sie den Brennkopf wechseln, wenn dieser ausgebrannt ist. In Kinderhände gehört ein solcher Handwärmer nicht. Und achtlos in die Tasche legen wollen Sie ihn auch nicht. Sicherer ist es allemal, ihn in der Hand zu halten, während er brennt. Achten Sie außerdem unbedingt darauf, den Zippo-Wärmer erst zu befüllen, wenn er nicht mehr brennt! Für echte Outdoor-Freaks ist der Zippo-Handwärmer wohl die beste Wahl.

