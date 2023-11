So schön Balkonpflanzen auch sind, so haben die meisten von ihnen leider ein Verfallsdatum: Wenn die Temperaturen sinken, finden sich in vielen Blumenkübeln nur noch welke Pflanzenreste bis zum nächsten Frühjahr. Dabei gibt es winterharte Pflanzen, die den Balkon auch in der kalten Jahreszeit schmücken können.