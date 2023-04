Wenn im Frühjahr die Tage länger werden und die Sonne häufiger scheint, fallen schmutzige Fenster, Staubflocken auf dem Boden und vollgeräumte Ecken besonders ins Auge. Zeit also für einen gründlichen Wohnungsputz. Wie Sie dabei am besten vorgehen und was Sie mit aussortieren Gegenständen machen – wir haben Tipps.

Nach dem Winter haben viele Menschen das Bedürfnis, ihre Wohnung gründlich zu putzen, auszumisten und Ordnung zu schaffen. Aber womit anfangen und wohin mit den aussortierten Sachen? Hier sind drei Tipps für einen schnellen Wohnungsputz.

Mit dem Aussortieren beginnen

Über den Winter sammelt sich einiges an: Zeitschriften, Bücher, Kleidung. Der Frühling ist daher eine gute Gelegenheit, die Wohnung mal wieder auf Vordermann zu bringen. Den gründlichen Wohnungsputz startet man am besten mit Ausmisten. Alte Kleidung, Bücher, Möbelstücke, an denen man sich sattgesehen hat, oder technische Geräte, die unbenutzt in Schränken, Schubladen und vollgestopften Ecken vor sich hinschlummern, dürfen jetzt gehen und Platz für Neues machen.

Aber: Wohin mit den alten Sachen?

Gebrauchtes muss aber nicht immer weggeworfen werden, sondern lässt sich etwa auf Online-Flohmärkten zu Geld machen. Für private Verkäufer bieten sich die Plattformen eBay Kleinanzeigen und eBay an, um Gebrauchtes unkompliziert loszuwerden. Während die Kleinanzeigen seit jeher gratis genutzt werden können, kostete der Verkauf bei eBay bis vor Kurzem allerdings Gebühren. Seit März ist damit aber Schluss: Alle, die privat Sachen über die Online-Plattform verkaufen, müssen keine Gebühren mehr bezahlen.

Private Verkäufer müssen beim Verkauf über eBay, Vinted, Momox und Co. trotzdem eine Sache beachten: Seit dem 1. Januar 2023 müssen diese Plattformen besonders aktive Verkäufer dem Finanzamt melden. Das gilt auch für Privatpersonen. Wer im Jahr mehr als 30 Artikel verkauft oder Einnahmen von insgesamt 2.000 Euro oder mehr erzielt, muss darauf Steuern zahlen. Wer nur hin und wieder etwas verkauft oder unter der genannten Grenze bleibt, ist von der Steuerpflicht ausgenommen.

Putzplan erstellen

Bevor es an das große Putzen geht, ist es ratsam, sich einen Plan zu erstellen und alle notwendigen Dinge bereitzustellen. Soll die gesamte Wohnung frisch und sauber glänzen oder lediglich einzelne Räume wie Küche, Bad oder Wohnzimmer geschrubbt und ausgemistet werden? Ein guter Tipp ist es, mit den groben Arbeiten wie Fensterputzen zu beginnen. Damit die Arbeit schnell und gründlich erledigt ist, darf die passende Ausrüstung, wie beispielsweise ein Fenstersauger, nicht fehlen.

Sind die Fenster sauber, geht es an die feineren Arbeiten wie Staubwischen. Neben Möbeln und Oberflächen sollten auch Türrahmen, Lampen, oder Technik, wie etwa der Fernseher oder die Musikanlage sowie die Blätter der Zimmerpflanzen, nicht vergessen werden. Erst ganz zum Schluss ist die Reinigung des Bodens mit Saugen und Wischen dran.

Für Bad und Küche: Ökologische Reinigungsmittel verwenden

Auch in Bad und Küche gibt es beim jährlichen Wohnungsputz viel zu tun. Wischen, Flächen abwischen und Entkalken sind nur ein paar Aufgaben, die anstehen. Da in der Küche viele Flächen mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollten deshalb besser keine chemischen und stark ätzenden Reinigungsmittel verwendet werden. Besser: Zu natürlichen Hausmitteln wie Essig, Natron oder Zitronensäure greifen. Die kommen auch mit hartnäckigen Verschmutzungen wie Eingebranntem im Backofen oder Kalk klar.

Wer trotzdem fertige Reiniger bevorzugt, greift besser auf ökologische Varianten zurück. Reizende Reinigungsmittel sollten übrigens auch im Badezimmer vermieden werden. Neben dem Reinigen von Wanne und Dusche sowie Toilette und Spiegel ist der jährliche Frühjahrsputz auch eine gute Gelegenheit, im Bad Kosmetik und Cremes nach abgelaufenen Produkten zu durchsuchen und diese zu entsorgen.

Wohnungsputz: Nicht zu viel auf einmal vornehmen

Der Beginn des Frühlings ist eine gute Gelegenheit, in den eigenen vier Wänden mal wieder Ordnung zu schaffen und sich von angesammelten Dingen, die man nicht mehr braucht, zu trennen. Damit man beim großen Saubermachen aber nicht schon nach dem ersten geputzten Fenster den Lappen entnervt in die Ecke wirft, sollte man nicht zu viel auf einmal wollen. Besser: Schritt für Schritt vorgehen und sich Zeit nehmen. Sobald die erste Schublade ausgemistet oder das Bücherregal vom Staub befreit ist, ist man motiviert und der Rest erledigt sich fast wie von selbst.

