Sie werden vermutlich eines dieser Bilder schon gesehen haben, vielleicht sogar im stern. Es sind Bilder, die als Seismographen für aktuelle Strömungen der zeitgenössischen Fotografie gelten, deren Stile und Trends sie aktiv entwickeln und gestalten. Und das seit nunmehr fünfzig Jahren.

Das soll gefeiert werden: Der renommierte Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) feiert Jubiläum – in drei Metropolen, ganz groß, mit mehrtägigem Programm und beachtenswerten Ausstellungen mit rund 300 Fotos und Filmen. Der stern engagiert sich als Medienpartner im Jubiläumsjahr "50 Jahre BFF".

50 Jahre BFF Die großen Jubiläumsfeiern mit Ausstellungen Stuttgart – Eröffnung: 06.06.2019, ab 17:45 Uhr / Laufzeit: 07.- 22.06.2019. Ort: Haus der Wirtschaft, Stuttgart-Zentrum

– Eröffnung: 06.06.2019, ab 17:45 Uhr / Laufzeit: 07.- 22.06.2019. Ort: Haus der Wirtschaft, Stuttgart-Zentrum Berlin – Eröffnung: 8.8.2019, 18:00 Uhr / Laufzeit: 9.–18.8.2019. Ort: X LANE, Reichenberger Straße 154, Kreuzberg

Hamburg – Eröffnung: 20.09.2019, 18:00 Uhr / Laufzeit 21.- 29.09. Ort: Oberhafen Quartier, Hamburg

Viele Arbeiten der aktuell rund 530 BFF-Mitglieder, die im stern in den letzten 50 Jahren und bis heute veröffentlicht wurden, sind zu Ikonen der Fotografie geworden. Einem der Fotografen wird dieses Jahr daher eine besondere Ehre zu Teil: Volker Hinz, langjähriger stern-Fotograf, wird mit der Aufnahme in die "Hall of Fame" des BFF mit einer Ehrenmitgliedschaft geehrt.

Mehr über den BFF erfahren Sie hier.

Weitere Informationen zu dem Jubiläumsjahr und den Ausstellungen finden Sie hier.