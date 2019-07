"In Teilen sind die Bilder seit Mai bereits in Mexiko zu sehen", erzählt Josefine Raab, Gründerin der "Guten Aussichten", als sie die aktuellen Arbeiten und die Fotografen dahinter vorstellt. "Sie finden ein ungeheuer großes Medienecho dort." Das klingt im ersten Moment überraschend, woher kommt das Interesse der Mexikaner an junger deutscher Fotografie? Vermutlich lässt es sich unter anderem dadurch erklären, dass die Generationen Y und Z weltweit scheinbar viel mehr verbindet als alle anderen Generationen zuvor. Sie nutzen die gleiche Technologie, dieselben sozialen Medien und informieren sind deutlich globaler, als das früher möglich war. Doch schaut man sich die Inhalte und Themen etwa bei Instagram an, bemerkt man, dass es sehr wohl große Unterschiede gibt. "Die Aufnahmen in Anna Tiessens 'Kommando Korn' zeigen für Mexikaner zum Beispiel totalen Luxus", so Raab. Als deutscher Betrachter kommt man bei Tiessens Fotos auf alle möglichen Ideen, aber garantiert nicht auf eine, die irgendwas mit Luxus zu tun hat.

In diesem Jahr lohnt es sich besonders, die Ausstellung bereits zur Vernissage am 12. Juli um 19 Uhr zu besuchen, denn die neun Preisträger 2018/2019 stellen ihre Arbeiten in Zehn-Minuten-Slots selbst vor – jedoch nicht jeder seine eigenen ... Alte Techniken, Arbeit in der Dunkelkammer, journalistisches Storytelling und poetische Ansätze lassen sich intensiver betrachten, wenn die Ideen und Geschichten von den Künstlern erklärt werden. Den Auftakt zur Vernissage gestaltet der Preisträger Steve Luxembourg musikalisch, er ist nicht nur ein junger Fotograf, sondern auch Singer-Songwriter. Ab 22 Uhr beginnt die "Better together"-Party und um 24 Uhr steht eine Mitternachts-Führung durch die Ausstellung auf dem Programm.

Detaillierte Informationen zur Vor- und Nachbereitung finden sich auf der Website https://www.guteaussichten.org. Die Namen der Preisträger sind Lorraine Hellwig, Laila Kaletta, Patrick Knuchel, Benjamin Kummer, Steve Luxembourg, Sina Niemeyer, Malte Sänger, Robert ter Horst und Anna Tiessen. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Oktober 2019 im Haus der Photographie.