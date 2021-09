"Shades of Sensuality" war der Titel der Ausstellung, die Tina Trumpp 2016 in der Szene der Aktfotografie spontan bekannt machte. Und so ist auch ihr erster Bildband betitelt, der im September im Verlag teNeues erscheinen wird. Neben der englischen wird es auch eine deutsche Version des Buches geben, die "Verführungen" heißt - ein sehr passender Titel. Denn die 1974 geborene Fotokünstlerin und Musikerin versteht es, den Betrachter in andere Welten zu entführen.

Trumpps Metier ist zwar die erotische Fotografie. Dabei gibt sie ihre Models jedoch keineswegs dem Voyourismus preis. Im Gegenteil: Mit ihren Bildern will sie die Schönheit des weiblichen Körpers feiern, und nicht etwa beim Betrachter Lust wecken. Oder wie es in der Ankündigung des Verlags teNeues heißt: "Bei Tina Trumpp wirkt jedes Bild wie eine Ode an die Anmut, Eleganz und Stärke der Frau."

Tina Trumpp hat schon in zahlreichen Städten ausgestellt

Von diesem Geist ist auch "Verführungen" geprägt, mit dem sich Tina Trumpp nun erstmals in Buchform präsentiert. Zuvor waren ihre Werke bereits in zahlreichen Städten zu sehen, darunter in Porto, in Rom, in Paris, im südfranzösischen Opio, in Salzburg, in München sowie in ihrer Heimatstadt Stuttgart. Dank des Bildbandes lassen sich ihre Bilder künftig an jedem Ort der Welt betrachten.

Der Bildband "Verführungen" von Tina Trumpp erscheint am 15. September im Verlag teNeues. Das Buch enthält rund 180 Fotografien auf 208 Seiten und kostet 50 Euro. Das Werk ist auch mit dem englischen Titel "Shades of Sensuality" erhältlich. Hier können Sie den Band vorbestellen

